國安基金修正案 保留送院會協商

2019-03-28 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



立法院財委會今（28）日審查多位立委提出的國安基金條例修正案，部分立委提案修法刪除國安基金得向勞退、勞保以及退撫三基金借用資金護盤規定，立委看法意見分歧，最後決定第四條與第九條全案保留送院會協商。

立委黃國昌認為，國安基金是台灣特有產物，目的是維持金融穩定，但其他國家難道不需要維持金融穩定？沒有國安基金就會導致股市動盪不安？反而應該要討論國安基金是否有存在必要，但這個提案怕打擊小股民信心，因此建議維持現行規定。

其他委員則認為，台灣因缺乏香港類似法源，緊急狀況可以動用外匯基金進場1,000多億港幣，假設台灣央行不能介入，就必須要有預備，這應該是揭露問題，因此建議維持現況。

立委曾銘宗等人則提出國安基金可運用資金總額從新台幣5,000億元提高到1兆元，其中借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞保、勞退等最高額度，可以從3,000億元提高到8,000億元。

立委王育敏等人則提出，國安基金成立迄今，均未曾向勞保、勞退及退撫基金借款，為免爭議及確保基金能永續發展，避免未來發生借用情事，有必要刪除國安基金向勞保、勞退及退撫基金借用資金規定，只保留向郵政儲金及郵政壽險資金借款規定，且金額仍維持現行3,000億元，國安基金總規模仍是5,000億元不變。

根據現行規定，國安基金目前可運用資金總額為5,000億元，來源有三。

第一、以國庫所持有公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，最高額度2000億元，目前跟台灣銀行借款利率為0.8085％；第二、借用郵政儲金、郵政壽險積存金等等，最高額度3,000億元，目前借款利率約為1.74％；第三、其他經主管機關核定的資金來源。

曾銘宗認為，假設年底有重大變數，執政黨必須要自己負責，國安基金是備而不用，贊成送院會協商。

財政部則認為，以過去台灣國安基金進場經驗，額度最高不過1,200億元，目前額度應該足夠，希望額度不要再修減。