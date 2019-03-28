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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

國安基金修正案 保留送院會協商

2019-03-28 11:42經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

立法院財委會今（28）日審查多位立委提出的國安基金條例修正案，部分立委提案修法刪除國安基金得向勞退勞保以及退撫三基金借用資金護盤規定，立委看法意見分歧，最後決定第四條與第九條全案保留送院會協商。

立委黃國昌認為，國安基金是台灣特有產物，目的是維持金融穩定，但其他國家難道不需要維持金融穩定？沒有國安基金就會導致股市動盪不安？反而應該要討論國安基金是否有存在必要，但這個提案怕打擊小股民信心，因此建議維持現行規定。

其他委員則認為，台灣因缺乏香港類似法源，緊急狀況可以動用外匯基金進場1,000多億港幣，假設台灣央行不能介入，就必須要有預備，這應該是揭露問題，因此建議維持現況。

立委曾銘宗等人則提出國安基金可運用資金總額從新台幣5,000億元提高到1兆元，其中借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞保、勞退等最高額度，可以從3,000億元提高到8,000億元。

立委王育敏等人則提出，國安基金成立迄今，均未曾向勞保、勞退及退撫基金借款，為免爭議及確保基金能永續發展，避免未來發生借用情事，有必要刪除國安基金向勞保、勞退及退撫基金借用資金規定，只保留向郵政儲金及郵政壽險資金借款規定，且金額仍維持現行3,000億元，國安基金總規模仍是5,000億元不變。

根據現行規定，國安基金目前可運用資金總額為5,000億元，來源有三。

第一、以國庫所持有公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，最高額度2000億元，目前跟台灣銀行借款利率為0.8085％；第二、借用郵政儲金、郵政壽險積存金等等，最高額度3,000億元，目前借款利率約為1.74％；第三、其他經主管機關核定的資金來源。

曾銘宗認為，假設年底有重大變數，執政黨必須要自己負責，國安基金是備而不用，贊成送院會協商。

財政部則認為，以過去台灣國安基金進場經驗，額度最高不過1,200億元，目前額度應該足夠，希望額度不要再修減。

國安基金勞保勞退

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