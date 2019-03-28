政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院院會今（28）日通過「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，明定2016年5月20日後新增未登記工廠停止供電、供水及拆除；地方政府未執行時，中央機關得逕予停止供電、供水。

經濟部指出，由於臨時登記工廠及特定地區有效期限將於明年6月2日屆滿，7,400餘家業者擔心工廠無法經營。鑒於臨時工廠登記展延免罰期限仍是治標不治本，全國農地約有1.4萬公頃的違章工廠，推估應登記未登記有3.8萬家，不予納管將無法保護環境，在經濟發展、居民就業、環境安全三者間取得平衡，擬定本次工廠管理輔導法部分條文的修正。

本次修正草案重點包括2016年5月20日後新增未登記工廠停止供電、供水及拆除；地方政府未執行時，中央機關得逕予停止供電、供水。

地方政府需在六個月內擬訂未登記工廠管理輔導計畫，規劃未登記工廠執行方式，另經濟部會商跨部會擬定執行方案，以協助執行。

2016年5月19日前低污染既有未登記工廠，應在二年內申請納管，每年繳交納管輔導金；且需在施行三年內提出工廠改善計畫，改善期間二年，最遲十年內應取得特定工廠登記。

對於中高污染工廠應輔導轉型、遷廠或關廠，拒不配合依法停止供電、供水、拆除。

經完成改善環保及安全事項的工廠，得申請登記為特定工廠；另曾取得臨時登記的工廠，得在二年內申請特定工廠登記。取得特定工廠登記期間，每年應繳交營運管理金，不受土地及建管等法律處罰，並准予接水接電。

經濟部指出，輔導特定工廠合法經營方式，包括群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區規劃處理；非都市土地的零星特定工廠，業者可提出用地合法計畫，申請核發工廠使用地證明書，並繳交回饋金辦理使用地變更；都市計畫內的零星特定工廠，依都市計畫法規定辦理。

此外，取得特定工廠登記者，限制其事業主體及登記事項變更，違反者加重處罰10至50萬元，仍不改善者廢止特定工廠登記。另為鼓勵民眾檢舉違章工廠，本次特增訂吹哨子條款的檢舉獎勵規定。

經濟部強調，本次修法在「全面納管、就地輔導、合法經營」策略採取分級處理，實質管理及輔導，健全未登記工廠的管理；並能維持產業發展、加強環境保護與調和國土規劃，以達到環境保護、經濟發展及勞工就業三贏。