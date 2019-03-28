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國安基金規模變大變小 立法院財委會今決定送院會協商

2019-03-28 11:02經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

立法院財委會今（28）日審查國安基金條例，立委曾銘宗提案修法將國安基金規模，從現行5,000億元擴大到1兆元，由於朝野立委意見紛歧，委員會決議，全案保留送院會協商。

根據現行國安基金條例規定，國安基金規模5,000億元，包括向銀行借款2,000億元，以及向四大基金借用尚未投資的資金、最多3,000億元。

國際金融情勢波動幅度變大，現行規模是否足夠及向四大基金借用易有爭議等，均引發關注，立委提出的修法版本共有四個，內容差異很大。

包括立委曾銘宗等人，提出修法版本，將國安基金規模從現行5,000億元提高到1兆元。

他表示，國際金融市場波動愈來愈大，台股日均量也擴大，以去年1到9月為例，上市櫃日均量已高達1,745億元，現有規模已不足因應，有必要擴大，才能有效發揮穩定市場功能。

立委林德福等人提出的版本則認為，國安基金從未向四大基金借用資金，卻屢遭勞工與公務人員誤解，國安基金借用其年金進場護盤，為避免爭議，應刪除向四大基金借用3,000億元規定，維持銀行借款2,000億元即可，國安基金規模等於縮減至2,000億元。

財政部則主張維持現行規定，上午協商時，朝野立委看法不一，一度激辯，最後休息協商5分後達共識，主席召委羅明才宣布協商結果，全案保留送院會協商。

國安基金曾銘宗台股

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