親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

新台幣開盤 貶值1.1分

2019-03-28 09:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.867元兌1美元，貶值1.1分開出；新台幣昨天終場以30.856元兌1美元，貶值2.1分作收，今早開盤續貶。

新台幣

相關新聞

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

名家觀點／開放勞退自提自選 雙贏

2019-03-28 00:48

立院初審通過：陸資違法投資 最高罰2,500萬

2019-03-28 00:40

二林精機園區 堅持開發農地 環團無法接受

2019-03-28 00:25

退回環評專案小組…二林精機園區 補件再審

2019-03-28 00:17

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

立院初審通過 陸資違法來台 可重罰2500萬

2019-03-27 23:35

景氣走緩 2月差點落入藍燈

2019-03-27 23:21

利率倒掛示警該怎麼辦? 投信：尋找安全抗震標的

2019-03-27 22:00

2月景氣燈號驚險力守黃藍燈 差一分再落入藍燈

2019-03-27 21:30

3月消費者信心指數（CCI） 終止連二升

2019-03-27 20:58

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22

全球處「膽顫型經濟」 我恐陷衰退

2019-03-27 14:42

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件

2019-03-27 14:20

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:17

3月消費者信心指數終止連二升 物價水準下降最多

2019-03-27 10:46

投審會將赴立院報告雙子星案 王美花：為難但只能尊重

2019-03-27 10:34

海外資金回台專法 財長：下周報行政院

2019-03-27 09:38

國安基金「增胖」 官方有異見

2019-03-27 00:28

名家觀點／企業併購兩大趨勢

2019-03-26 01:15

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00
看更多

熱門文章

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

刷卡繳牌照稅 僅一家銀行有紅利回饋

2019-03-27 14:27

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

國銀大陸曝險比重 顧立雄點名中信達八成警戒線

2019-03-27 10:37

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

是你的愛車嗎？ 3種車款今年不需繳牌照稅

2019-03-27 14:28

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

永旺信用卡退出台灣 金管會：這家早就不想做了

2019-03-27 13:44

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

立委爆料 證交所竄改公司治理排名

2019-03-27 10:31

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

投審會將赴立院報告雙子星案 王美花：為難但只能尊重

2019-03-27 10:34

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

回應大陸曝險 中信金：有嚴謹風控機制

2019-03-27 15:20

巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢

2019-03-27 14:32

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

台中三井LaLaport購物中心 2023年開幕營運

2019-03-27 14:10

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top