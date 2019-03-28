短天期利率急升 謝金河：債市火燒連環船

2019-03-28 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成利率倒掛現象。財訊傳媒董事長謝金河說，美國債券利率倒掛，全球多數國家長債利率都下降，但新興市場資金被擠壓，債券遭拋售，全球金融市場會在這裏調整。

謝金河以「債市火燒連環船」形容目前的金融市場。他在臉書發文指出，美國聯準會從鷹派變鴿派，今年升息可能暫緩，給了全球投資人對未來景氣悲觀預期，造成近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成利率倒掛現象，加深了投資人疑慮，使得連續上漲三個月的全球股市出現雜音。

他說，這種利率倒掛現象出現在短天期利率急升，一個月的殖利率從1.6快速上衝到2.47，3個月期從1.到2.465，且是愈短天期利率愈高，現在一年期都超過10年期；10年債從3.26跌到2.358，30年期從3.58下滑到2.82左右。美國聯準會前主席葉倫說，債息倒掛，或許反應在某個時間需要下調利率，但不意味經濟衰退。其實這個現象代表市場對全球央行聯手寬鬆貨幣政策的憧憬。