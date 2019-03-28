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短天期利率急升 謝金河：債市火燒連環船

2019-03-28 07:57聯合報 記者雷光涵╱即時報導

近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成利率倒掛現象。財訊傳媒董事長謝金河說，美國債券利率倒掛，全球多數國家長債利率都下降，但新興市場資金被擠壓，債券遭拋售，全球金融市場會在這裏調整。

謝金河以「債市火燒連環船」形容目前的金融市場。他在臉書發文指出，美國聯準會從鷹派變鴿派，今年升息可能暫緩，給了全球投資人對未來景氣悲觀預期，造成近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成利率倒掛現象，加深了投資人疑慮，使得連續上漲三個月的全球股市出現雜音。

他說，這種利率倒掛現象出現在短天期利率急升，一個月的殖利率從1.6快速上衝到2.47，3個月期從1.到2.465，且是愈短天期利率愈高，現在一年期都超過10年期；10年債從3.26跌到2.358，30年期從3.58下滑到2.82左右。美國聯準會前主席葉倫說，債息倒掛，或許反應在某個時間需要下調利率，但不意味經濟衰退。其實這個現象代表市場對全球央行聯手寬鬆貨幣政策的憧憬。

謝金河指，澳洲10年債剩下1.777，創三年新低；紐西蘭1.886是1985年新低。日本與德國10年債殖利率都出現負值。他認為現在日本和歐洲央行已經幾乎到沒有彈藥可用的地歩，美國仍有許多工具，也意味未來6到24個月出現衰退風險升高。新興市場如印尼10年債上升至7.68，也反映了資金正撤離風險較高的資產。全球金融市場會在這裏調整一下。

財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，美國聯準會今年升息可能暫緩，給了全球投資人對...
財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，美國聯準會今年升息可能暫緩，給了全球投資人對未來景氣悲觀預期。路透
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美國聯準會謝金河

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