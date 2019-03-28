退回環評專案小組…二林精機園區 補件再審

2019-03-28 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



彰化「二林精密機械園區」預計將300多公頃農田規畫為園區，遭環團反對。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

爭議十年的彰化「二林精密機械產業園區」案，年初環評專案小組初審認定不應開發，環保署昨召開環評大會，彰化縣長王惠美到場「坐鎮」，全力說明盼能翻案。地方人士盼精機園區帶來工作機會，環團憂危害農田，因爭議仍多，最後決議退回專案小組再審，但形同宣告該案出現「一線生機」。

二林精機園區案位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積達三五二公頃，緊鄰中科二林園區。早從二○一四年七月此案就曾險些被否決，但當時彰化縣府搶先自願進二階環評，保留續審機會。全案歷經三任彰化縣長，但開發必要性至今仍持續爭論。

今年一月環評初審會議中，環評委員最終認定不應開發，三項理由包含：基地屬農業用地具低窪滯洪功能；緊鄰農業生產環境，為具體規畫再生水及極端氣候因應措施；與鄰近科學園區競合關係不明。

環團昨到場支持環評初審決議，二林鄉親則發動四輛遊覽車北上支持開發案，王惠美更率隊參加環評。

王惠美說，精密機械可稱為台灣「工業之母」，近年技術與品質受限，國內產業無法同步升級，導致外移多、發展萎縮，盼二林精機園區能帶動上下游產業，振興地方產業發展。

昨環評大會歷經四小時審查，儘管在地聲音力促此案，但該案「農地變工廠」合理性未解，多名環委也認為農地具滯洪特性，全案忽略氣候變遷考量，開發後缺乏功能有淹水之虞，空汙抵換、再生水、毒化物等也不清楚，另有環委提出園區應評估「只租不售」可行性。

閉門會議時，多名環委明確表達「建議否決」。不過，由於日前福海風電環評案，原被認定不應開發、但開發單位訴願成功，行政院訴願會認為環評結論與環境無關，上周翻案通過。環評主席、環保署長張子敬擔心，環評初審認定不應開發的理由「看起來和福海很像」，擔心此案若否決也可能遭訴願翻盤，最後決議全案五月底前補件再審，也讓環團諷彰縣府「護航成功」。