親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

名家觀點／開放勞退自提自選 雙贏

2019-03-28 00:48經濟日報 王儷玲

台灣已在2018年成為「高齡社會」國家，而且在短短八年後，2026年台灣就會進入「超高齡社會」。目前國人的平均壽命約80.45歲，面對退休後長達約15~20年的生活，許多民調都顯示台灣民眾的退休金準備有嚴重不足的問題，而且目前政府退休基金又面臨財務危機，年金改革多繳少領的效應延續延燒，讓民眾對退休生活感到許多不確定性。為了避免未來勞工可能面臨退休金不足風險，勞工應該自行多準備退休金。

目前立法院正在討論提案修法勞退自提自選機制，筆者認為這是一項政府應該積極推動的政策，因為此制度不但可以增加勞退自願提撥比例，並可提高勞工退休儲蓄的收益率。

勞退自提自選制度是希望在現行制度下，針對勞工自提部分增加一個選擇優質退休理財商品的權利，此機制不但不會影響勞工在現行制度的權益，還會鼓勵更多勞工增加自提，是一個比現行勞退制度更好的制度。開放勞退自提自選機制的好處如下:

開放後勞工仍可以享有政府保證：目前修法版本開放自選範圍只針對勞工自提，不包含雇主強制提撥，也就是所有雇主提撥部分仍保有政府保證。而且開放自選後，自提部分勞工也可以選擇留在政府保證機制，也就是所有希望受到政府保證的勞工權益與現行制度完全相同，可以留在政府保證機制下繼續投資，勞工權益完全不受影響。

有稅賦優惠與多元退休商品可鼓勵勞工自提：勞退新制已實施十多年了，目前僅有6.8%的勞工加入自提，但我們也發現許多民眾在沒有稅賦優惠下仍會自已去買基金或保險，顯示勞工願意自付盈虧，去投資沒有政府保證的商品。過去民調也發現勞工沒有自提的原因主要因為對政府退休基金運作最沒信心，以及民眾需要不同需求的投資商品。而開放自選就是希望將這些多元退休商品導入勞退制度下，讓願意自負盈虧的勞工能在稅賦優惠下投資經篩選後的優質退休商品，也鼓勵勞工多增加自提進行退休儲蓄。

勞退自選有篩選優質退休商品的機制：目前修法建議版本在自選機制上針對篩選退休商品、投資平台架構、勞工權益保障、退場機制等都有完整的配套，要納入自選平台的金融機構必須有資本額、財務能力與風控機制等門檻限制，嚴謹篩選後只有少數優質的專屬退休商品才能放上平台，並可透過專業的數位退休理財服務推廣退休理財教育。如同目前的私校退撫自主投資機制是希望建構一個低費率又有稅賦優惠的長期退休理財平台，這應該會比勞工在沒有稅負優惠下自己去亂買商品更好。

過去政大與多家民調機構已針對勞退自選進行多次問卷調查，都發現40歲以下的勞工有超過60%願意自負盈虧加入自提自選，也有超過60%以上的勞工表示若開放自選他們願意參與自選投資，可見有超過半數的勞工期待自提自選制度，特別是年輕族群要求開放自選平台的聲音更大，因為他們想要一個可以自己投資又不會破產的退休金制度。

因此，勞退自提自選制度對未退休與年輕世代勞工都是更好的制度，不但可以增加勞工自願提撥的誘因，又可以讓勞工善用多元理財商品做好退休儲蓄，達到分散風險、提高投資效益以及節稅等多重效益，對政府、勞工來說，自選平台都是雙贏，政府應該盡快開放勞退自提自選機制。

（作者是國立政治大學金融科技研究中心主任）

退休金勞退民調

相關新聞

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

立院初審通過：陸資違法投資 最高罰2,500萬

2019-03-28 00:40

利率倒掛示警該怎麼辦? 投信：尋找安全抗震標的

2019-03-27 22:00

2月景氣燈號驚險力守黃藍燈 差一分再落入藍燈

2019-03-27 21:30

3月消費者信心指數（CCI） 終止連二升

2019-03-27 20:58

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22

全球處「膽顫型經濟」 我恐陷衰退

2019-03-27 14:42

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件

2019-03-27 14:20

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:17

3月消費者信心指數終止連二升 物價水準下降最多

2019-03-27 10:46

投審會將赴立院報告雙子星案 王美花：為難但只能尊重

2019-03-27 10:34

海外資金回台專法 財長：下周報行政院

2019-03-27 09:38

國安基金「增胖」 官方有異見

2019-03-27 00:28

青年勞工平均月薪 突破3萬元

2019-03-27 00:28

美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡

2019-03-26 23:57

博鰲論壇報告／亞太競爭力 台灣第二強

2019-03-26 23:29

林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38

台電燃煤電廠「煤灰再利用」 獲首屆循環經濟創新獎

2019-03-26 21:11

台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！

2019-03-26 20:05

台水新任董座 前彰化縣長魏明谷接任

2019-03-26 19:54

名家觀點／企業併購兩大趨勢

2019-03-26 01:15

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00
看更多

熱門文章

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

刷卡繳牌照稅 僅一家銀行有紅利回饋

2019-03-27 14:27

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

國銀大陸曝險比重 顧立雄點名中信達八成警戒線

2019-03-27 10:37

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

是你的愛車嗎？ 3種車款今年不需繳牌照稅

2019-03-27 14:28

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

永旺信用卡退出台灣 金管會：這家早就不想做了

2019-03-27 13:44

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

立委爆料 證交所竄改公司治理排名

2019-03-27 10:31

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

投審會將赴立院報告雙子星案 王美花：為難但只能尊重

2019-03-27 10:34

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢

2019-03-27 14:32

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

回應大陸曝險 中信金：有嚴謹風控機制

2019-03-27 15:20

台中三井LaLaport購物中心 2023年開幕營運

2019-03-27 14:10

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

永康水資源回收中心動工 將為台積電解渴

2019-03-27 11:18

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場

2019-03-27 14:15

Google擴大投資台灣 陳其邁表達感謝

2019-03-27 14:50

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

彰化二林精機園區環評 退回專案小組再審

2019-03-27 18:54

二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22

宏達電聯手高通 加速XR一體機發展

2019-03-27 09:35

Apple Card來勢洶洶 北富銀總座程耀輝不擔心

2019-03-27 16:52

海外資金回台專法 財長：下周報行政院

2019-03-27 09:38

巨大電動自行車營收占比 今年目標衝上25%

2019-03-27 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top