名家觀點／開放勞退自提自選 雙贏

2019-03-28 00:48 經濟日報 王儷玲



台灣已在2018年成為「高齡社會」國家，而且在短短八年後，2026年台灣就會進入「超高齡社會」。目前國人的平均壽命約80.45歲，面對退休後長達約15~20年的生活，許多民調都顯示台灣民眾的退休金準備有嚴重不足的問題，而且目前政府退休基金又面臨財務危機，年金改革多繳少領的效應延續延燒，讓民眾對退休生活感到許多不確定性。為了避免未來勞工可能面臨退休金不足風險，勞工應該自行多準備退休金。

目前立法院正在討論提案修法勞退自提自選機制，筆者認為這是一項政府應該積極推動的政策，因為此制度不但可以增加勞退自願提撥比例，並可提高勞工退休儲蓄的收益率。

勞退自提自選制度是希望在現行制度下，針對勞工自提部分增加一個選擇優質退休理財商品的權利，此機制不但不會影響勞工在現行制度的權益，還會鼓勵更多勞工增加自提，是一個比現行勞退制度更好的制度。開放勞退自提自選機制的好處如下:

開放後勞工仍可以享有政府保證：目前修法版本開放自選範圍只針對勞工自提，不包含雇主強制提撥，也就是所有雇主提撥部分仍保有政府保證。而且開放自選後，自提部分勞工也可以選擇留在政府保證機制，也就是所有希望受到政府保證的勞工權益與現行制度完全相同，可以留在政府保證機制下繼續投資，勞工權益完全不受影響。

有稅賦優惠與多元退休商品可鼓勵勞工自提：勞退新制已實施十多年了，目前僅有6.8%的勞工加入自提，但我們也發現許多民眾在沒有稅賦優惠下仍會自已去買基金或保險，顯示勞工願意自付盈虧，去投資沒有政府保證的商品。過去民調也發現勞工沒有自提的原因主要因為對政府退休基金運作最沒信心，以及民眾需要不同需求的投資商品。而開放自選就是希望將這些多元退休商品導入勞退制度下，讓願意自負盈虧的勞工能在稅賦優惠下投資經篩選後的優質退休商品，也鼓勵勞工多增加自提進行退休儲蓄。

勞退自選有篩選優質退休商品的機制：目前修法建議版本在自選機制上針對篩選退休商品、投資平台架構、勞工權益保障、退場機制等都有完整的配套，要納入自選平台的金融機構必須有資本額、財務能力與風控機制等門檻限制，嚴謹篩選後只有少數優質的專屬退休商品才能放上平台，並可透過專業的數位退休理財服務推廣退休理財教育。如同目前的私校退撫自主投資機制是希望建構一個低費率又有稅賦優惠的長期退休理財平台，這應該會比勞工在沒有稅負優惠下自己去亂買商品更好。

過去政大與多家民調機構已針對勞退自選進行多次問卷調查，都發現40歲以下的勞工有超過60%願意自負盈虧加入自提自選，也有超過60%以上的勞工表示若開放自選他們願意參與自選投資，可見有超過半數的勞工期待自提自選制度，特別是年輕族群要求開放自選平台的聲音更大，因為他們想要一個可以自己投資又不會破產的退休金制度。

因此，勞退自提自選制度對未退休與年輕世代勞工都是更好的制度，不但可以增加勞工自願提撥的誘因，又可以讓勞工善用多元理財商品做好退休儲蓄，達到分散風險、提高投資效益以及節稅等多重效益，對政府、勞工來說，自選平台都是雙贏，政府應該盡快開放勞退自提自選機制。

（作者是國立政治大學金融科技研究中心主任）