利率倒掛示警該怎麼辦? 投信:尋找安全抗震標的

2019-03-27 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



歐美經濟數據不佳，美國長、短天期債券殖利率自2007年以來首次出現利率倒掛，引起市場擔憂美經濟衰退疑慮，股市受到市場悲觀情緒應聲下跌。保德信投信表示，觀察過去經驗，就算殖利率曲線出現反轉，經濟衰退非迫在眉睫，這僅是凸顯市場對經濟成長增速放緩預期，預料市場資金將會湧往安全穩健的投資標的。

上周美國、歐洲所公布製造業PMI數據不佳，致美國3月國庫券和十年公債殖利率出現倒掛，為2007年9月以來首度出現倒掛，引起市場對於經濟前景擔憂。

保德信印度機會債券基金經理人張世東分析，根據市場研究機構Bianco Research統計，過去50年以來，3月國庫券和十年公債殖利率曲線曾出現過6次，連續10日殖利率倒掛情形，之後要平均311天，經濟才會陷入衰退。

張世東表示，目前殖利率曲線倒掛僅出現1日，即便倒掛維持10日或更久，經濟衰退也不會馬上出現。但不可否認成熟國家景氣成長趨緩事實，後續成熟國家股市可能受到影響表現較為震盪，預估市場資金將會流往相對安全抗震的投資標的。

摩根多重收益型產品經理陳若梅則指出，儘管全球主要央行立場第二季轉趨鴿派，加上貿易紛爭緩解，降低市場恐慌氣氛，但同時央行也下修了今年經濟成長預估值，導致市場保守看待企業獲利動能。在機會與風險互相影響之下，預料第二季市場波動度將增加，建議投資人應提早做好準備，建立更穩健的投資組合。

陳若梅分析，在波動加劇的大環境之下，千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡，若只有一套錢，又對該挑選哪類標的沒把握，最有效的投資方式，就是直接入手多重收益型基金，透過廣納股、債、REITs、可轉債等全球多元收益型資產來提升資產抵禦波動能力。

張世東則建議投資人可留意印度債券，該國目前通膨壓力持續減緩，市場普遍預期印度央行在四月份仍有機會再降息。

保德信投信表示，今年以來風險資產仍有不少投資機會，但須留意景氣末升段風險，對於風險資產應審慎應對。目前印度基本面表現無虞，經濟表現仍呈現擴張趨勢。加上印度大選在即，莫迪政府可望在貨幣與財政政策會持續釋放利多，通膨合理讓印度央行有降息空間，預料短存續期間印度債券有上攻空間，可望吸引資金湧入。