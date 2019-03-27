3月消費者信心指數（CCI） 終止連二升

2019-03-27 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中央大學台經中心27日發布3月消費者信心指數（CCI）終止連二升，總指數較上月下降至100.65點，台經中心執行長吳大任表示，下降幅度僅0.33點在誤差範圍之內，屬於不顯著現象，可視為「持平」；六項子指標呈現三升三降態勢，其中，「未來半年國內經濟景氣」受到近期內需有撐，創45個月以來最高點。

台經中心說明，本次CCI調查上升三個指標分別為國內經濟景氣、耐久性財貨時機及就業機會；下降的則是投資股票時機、國內物價水準及家庭經濟狀況三項指標下降。

以「未來半年就業機會」上升最多，下降幅度最大的指標則是「未來半年國內物價水準」，本月調查為46.75點，已連續13個月低於50點。

其中，吳大任特別點出「未來半年國內經濟景氣」較上月上升達84點，創下45個月以來最高點。吳大任說，此項指標去年3月之調查結果為20個月來的最高，本月持續第二個月高於83點；自2015年12月以來，連續21月在70點至75點之間震盪，前年7月之後連續八個月維持上升趨勢。

吳大任表示，近期觀察，台灣今年景氣有望靠內需支撐，雖然近期各項總經指標皆顯示經濟成長力道趨緩，但中經院的PMI或國發會景氣燈號等指標主要受到出口趨緩影響，CCI則是反映民眾對景氣的主觀感受。

吳大任說明，雖然美中貿易衝突影響台灣出口，造成製造業萎縮，但同時也可能使台商移轉回台投資，再加上選舉帶來的高雄效應、政府力推刺激內需觀光等，民眾對景氣的主觀感受持續轉好。

另外，「未來半年投資股票時機」下降94.8點，雖然為下降幅度第二的指標，但台經中心指出，以歷史平均值75點來看，投資股票時機仍為相對高點，且已經連續第二個月超過90，顯示民眾對股市信心仍接近樂觀水準。

至於上升幅度第一的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.65點，連續第二個月呈現「樂觀」；上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為91點，與上個月調查結果相較上升0.15點。