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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

蕭李會登場 李克強：有利於台胞的事 盡力去做

2019-03-27 19:27聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長與大陸總理李克強27日下午在博鰲國賓館率先舉行「蕭李會」。蕭萬長指出，「惠台31項措施」給予台資企業與大陸企業同等待遇，盼這些措施進一步落實，並建議大陸當局即時協助台商解決問題；李克強致詞重申堅持「九二共識」、反對台獨，「有利於台胞的事情，我們都會盡力去做。」

2019博鰲亞洲論壇從26日到29日舉行，蕭萬長率團近30名台灣企業家與會。此行除和李克強會見交流外，並參與大會主題演說、兩岸企業家圓桌論壇及分場主題經驗分享。「蕭李會」今天下午5時45分在博鰲國賓館上舉行，大陸國台辦主任劉結一、海協會長張志軍皆在場，預計舉行30分鐘。

李克強致詞表示，對於蕭萬長一行多次參加過博鰲亞洲論壇，長期以來對於兩岸的和平發展、務實合作，作了很多努力，表示讚賞。李克強說，我們是同根同繫的同胞，堅持「九二共識」和一個中國原則，反對台獨，保持兩岸的和平發展，促進祖國的和平統一。

李克強表示，希望兩岸同胞能夠不斷的促進經濟文化的交流，願意讓台灣同胞率先共享大陸發展的機遇，歡迎台商台資到大陸來投資興業，我們不僅要保護合法權益，而且原有的優惠政策要繼續保持、落實。

李克強說，還要注意聽取台資台胞的意見，對於台胞來大陸旅遊、學習、工作、生活，包括投資在內，都推動給予同等待遇。「總之，凡是有利於台胞的事情，我們都會盡力去做，盡量做好，畢竟我還要強調，我們是同胞。」

蕭萬長說自己是第13次參加亞洲博鰲論壇，這次大會主題是「三個共同」，也就是「共同命運、共同行動、共同發展」，這和兩岸共同市場基金會倡導的理念是一致的。

他提出的「兩岸共同市場」的觀點，近年也受到陸方領導人和企業界關注和認同。顯示兩岸可以透過共同努力、同心協力，把共同市場這個題目做好、做大、做實，相信這對兩岸的和平發展、民生訴求和理性認同會有實質的影響和貢獻。

蕭萬長說，2017年10月中共十九大召開後，兩岸關係發展已進入到一個嶄新的階段，2018年2月底頒布「惠台31項措施」，更回應多年來台灣企業界的訴求，在很多層面給予台資企業與大陸企業同等待遇，並為隨同企業投資前往大陸的台商幹部及其親屬子女提供生活、就業及就學的各項便利；這些措施的進一步落實推動，不但有利於兩岸經濟社會的融合發展，也有助於兩岸和平發展的大局。

他表示，當前台商在大陸投資經營所面臨的問題，建議大陸當局要即時給予協助。近年來，大陸投資環境急遽改變，大幅升高投資經營成本；加上大型陸企等供應鏈崛起，對台商在大陸市場競爭也帶來很大壓力；而去年以來，中美貿易摩擦持續升高，以及大陸經濟遭遇多年來罕見的下行壓力，許多台商都感受到不同程度的衝擊影響，可以說是台商到大陸發展數十年來所遭遇到的最大挑戰。

蕭萬長指出，過去20年兩岸經貿交流持續成長和發展趨勢，可驗證兩岸經貿是共同市場的內涵。換言之，即使兩岸存在政經矛盾，但兩岸經貿與人民往來總量仍持續增長，顯示兩岸經貿與市場互動，仍是相互依存與市場共生的趨勢和格局。

蕭萬長說，兩岸共同市場的思路和理念，應是「共享、務實、多元和前瞻」的格局。一方面，兩岸經貿運作應強調優勢互補、產業分工和利益共享的原則，不僅能讓台商和台胞率先分享大陸現代化的成果，也須保存和發揮台灣產業優勢和強項；另一方面，中國大陸經濟規模已是世界第二大經濟體，台灣相對規模較小，如何務實看待兩岸經貿合作，以至到國際經貿市場共同參與和布局，皆可更大器和務實、多元的考量。

蕭萬長最後強調，今年是兩岸關係發展十分關鍵和重要的一年。他相信，兩岸經貿交流的深化與人民往來的密切，應是兩岸和平穩定的基礎，也期許兩岸以更大耐心、誠意和智慧化解分歧與矛盾，持續鞏固和強化兩岸共同市場，共謀兩岸人民福祉。

兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長與大陸總理李克強3月27日在博鰲國賓...
兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長與大陸總理李克強3月27日在博鰲國賓館舉行「蕭李會」。（特派記者林庭瑤／攝影）
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蕭萬長台商李克強

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