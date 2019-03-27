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韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

「資料經濟」商機爆發 台灣要打國際盃

2019-03-27 18:08經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

「資料經濟」商機爆發，經濟部從2013年底開始推動產業應用政府開放資料，五年來促成業者在資料領域新增投資3.7億元、新增營收8億元，如今更要打國際盃，積極拓產全球市場。

資料創新應用的領域範疇，涵蓋農業、交通、防救災、觀光等，服務內容包括資料分析處理、資料平台、應用服務等，產業鏈儼然成形。

經濟部工業局表示，跨國合作及服務輸出，是台灣資料經濟的下一個重要里程碑，必須仰賴產業、社群與政府攜手，積極與各國展開合作。

工業局今（27）日舉辦「跨界新視野‧資料經濟產業創新國際沙龍」，邀請日本、馬來西亞、印度等國家，負責推動開放資料的部門、組織來台交流，共商亞洲國家在資料經濟的創新發展、關鍵挑戰與國際合作模式。

會議中，促成我國「開放資料產業聯盟」分別與加拿大「開發中國家開放資料計畫亞洲辦公室（馬來西亞）」、日本「東京大學開放資料中心」簽署合作備忘錄，未來將共同促進亞洲國家在資料經濟領域的具體合作，為我國資料服務業者拓展國際市場邁出重要的一步。

開放資料產業聯盟會長彭啟明表示，台灣開放資料聯盟的業者不但遍及各個領域，也已具有國際合作的經驗，這次MOU為雙方爭取到一個堅強的合作夥伴。

隨著2020東京奧運即將到來，日本政府多次聲稱將在東京奧運導入近代最強高科技應用，包含智慧機器人、無人車等，都是以資料為核心，才可順利開展。

經濟部指出，本次沙龍特別邀請協助東京奧運推動創新應用的東京大學開放資料中心，來台分享日本東京奧運資料應用推動做法，以及智慧城市資料應用規劃。台灣開放資料聯盟也藉此機會與東京大學簽署MOU，將有助於我國參考與仿效日本2020智慧奧運的經驗，後續將引薦運用資料優化智慧交通等領域的平台廠商，協助台日雙方廠商於智慧城市應用進行商機媒合。

東京奧運馬來西亞東京大學

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