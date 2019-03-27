Uber要求 對新法規的限制要和她們對話

2019-03-27 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部公告限制Uber與租賃車合作需租用至少一個小時以上，引發Uber司機反對，Uber北亞區公共政策與政府關係總監Emilie Potvin獲邀參加北市府舉辦的2019台北國際智慧城市展專業論壇，今（27）日特別邀請媒體茶敘，表達Uber希望就此問題要在討論的立場，因為這個法規對於Uber司機影響非常大，因為90%都不到一個小時。

Emilie表示，來台北市參加智慧城市展，她有一個專業演講，是講智慧城市的創新，但是看近期的政策發展，對於台灣政府發展智慧城市的做法不禁讓人有點懷疑，因為發展智慧城市一定要看到創新和智慧的做法，但2月21日交通部針對Uber有關的法規修訂，60天的公告期，談話中少了很多重要的關係人，Uber和司機都沒參與討論，聲音沒被聽到。

她強調，發展智慧城市不可能忽視運用科技、運用創新，如果法規一旦上路，超過萬名Uber駕駛和超過300萬名的使用者將會受到影響，Uber了解也尊重政府的修訂，是為處理計程車的生計，但這樣的決定不應照顧一群人卻傷害另一群人。

她說，3月初Ｕber有提出如何可創造雙贏的方法，也就是網約的平台可以增加機會，在日本和新加坡使用後都有增加載客和車輛使用率，但到目前為止都未獲得政府支持和認同，也未展開有建設性的對話，上萬名駕駛及其家人的生活將受影響，也未被邀請參與討論，我們希望建立起一個溝通管道，但未獲政府回應。

Emilie指出，Uber一直以來都非常重視台灣市場，也提供好的提高載客和車輛使用方案，一直以來我們都在緊密觀察政府如何處理這個問題的程序，可是現在收到的訊息，不管是台灣發展創新或吸引外商都是不利的。