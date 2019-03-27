二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



環保署今（27）日召開環評大會，彰化二林精密機械產業園區力拚翻案，彰化縣長王惠美稍早現身環評大會，親自坐鎮，展現力挺此案決心。此外，支持此案的彰化在地民眾、反對此案的環保團體，也都分別召開記者會表態。

今日審查過程中，與鄰近園區的競合問題，以及開發必要性、水汙空汙等方面，將會是環評角力焦點。

彰縣府強調，二林精機園區產業引進，兼顧台中、彰化既有產業及中科新興群落發展需求，符合台灣精密機械關鍵組件供應中心的角色，並強化既有產業上下游產業鏈完整性，彌補技術缺口，二林精機園區也已列入國發會「歡迎台商回台投資手冊」，成為中央產業用地供應一環，希望爭取環評委員支持。

二林精機園區自編定以來，已歷經三任彰化縣長、三任機械公會理事長，走過漫漫十年長路，卻在今年1月22日環評初審時，因為落在農業用地、彰濱工業區仍有許多閒置土地等原因，專案小組做出「不應開發」結論，送環評大會確認。

產業界對二林精機園區寄予厚望，不願就此「十年夢碎」，紛紛希望彰縣府能強力表達支持。今天包括彰化縣府、機械公會及環團等三路人馬將齊聚環保署表達自己意見。