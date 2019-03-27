多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00 文／ 中國信託



中國信託銀行勇奪國內外多項大獎肯定

中國信託銀行以全方位個人金融銀行之傑出表現，獲頒《財訊雙週刊》財富管理大獎「本國銀行最佳財富管理獎」，由中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠代表受獎。 圖／中國信託 提供 分享 facebook

中國信託銀行虛實整合全方位服務深受肯定，於近期國內外專業財經媒體評選中屢傳捷報。在個人金融領域方面，不僅榮獲國際權威金融機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「亞洲最佳個人金融銀行」等五項大獎，成為臺灣首次獲此殊榮的金融機構，日前亦獲Euromoney(歐洲貨幣)雜誌評選為「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」，創下15年連續獲獎的傲人紀錄！

在國內獎項部分，除了連續四年榮獲《財訊雙週刊》財富管理大獎之「本國銀行最佳財富管理獎」之外，更連續十一年榮獲由《今周刊》主辦的「商務人士理想品牌大賞」銀行品牌第一名等多項肯定。

不僅個人金融業務表現優異，中國信託銀行積極推動數位金融創新的傑出表現亦深獲肯定。日前憑藉著區塊鏈技術及社群金融創新，勇奪全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）「亞洲最佳創新銀行」（Asia's Most Innovative Bank）及「亞洲最佳開放銀行」（Asia's Most Open Bank）兩項殊榮。

大數據剖析 服務跨世代客群

中國信託銀行以客戶為核心，提供創新、便利、專業、貼心的金融服務，在財富管理上，推出全方位財富管理服務，去（2018）年推出「臻富家」高資產客群服務模式，引領財富管理全新升級，並針對跨世代客群需求，提供「全方位家庭理財健診服務」，透過大數據分析協助客戶做出合適的資產配置。

另外，針對服務客戶的中國信託銀行理專團隊，不僅每年有300小時的教育訓練及專業證照的取得，具備多元跨領域的金融專業「硬實力」，亦擁有客戶經營的「軟實力」，搭配「行動理專」服務及設置全方位專家團隊，提供客戶優質的財富管理服務。

金融相關大小事 線上線下全通路整合

在數位金融推動上，中國信託銀行積極布局，持續針對客戶體驗進行改善，近年來推出「智動GO」、「智彙記」、「智慧貸」、「智選保」四大整合式數位創新理財、「中信Home Bank」 APP、智能小C等數位金融服務，提供客戶更即時、便利的金融服務，並耗時三年多建置八大基礎平臺，讓所有通路彼此之間的數據、資訊、知識全部串連在一起，做到全通路（Omni-Channel）的整合，提供客戶從線上到線下一致的服務體驗。

此外，透過區塊鏈技術，由「中國信託區塊鏈實驗室」開發的創新專案「區塊鏈付款確認服務」，應用於KKFARM所打造的「Soundscape」音樂版權串流平臺，提供可驗證、可信任的金流機制，成功打造音樂人、音樂版權平臺、銀行三贏的創新商業模式，此項技術未來亦可延伸應用於其他創新業務平臺，成為亞洲創新開發分散式賬本技術（Distributed Ledger Technology）領導銀行。

中國信託銀行運用LINE社群媒體平臺，建置LINE官方帳號充分滿足客戶支付、存款、理財、客服等全方位的個人化銀行服務需求，提供客戶包含刷卡消費即時通知、存款入帳通知、匯利率試算等多項服務。

數位金融服務全面到位 顧客體驗更加分

因應數位科技的進步與客戶使用習慣改變，中國信託銀行積極打造全方位數位金融環境，以客戶需求為核心，持續推出多元創新金融服務，也因此過去三年中，中國信託銀行的網路銀行及行動銀行客戶數成長率分別為14%和33%。2018年第二季推出、廣受好評的「中信Home Bank」APP更獲得高達94%的客戶滿意度。

中信金控及各子公司去(2018)年共獲得國內外205個獎項，連續7年獲獎數破百，傲視臺灣金融業，代表中國信託銀行在營運績效、業務表現、品牌形象及永續發展等面向之努力深受各界肯定。未來，中國信託銀行將持續秉持We are family品牌精神，提供客戶完整且創新的金融體驗，穩健地朝向「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進，成為臺灣最值得信賴的金融服務機構。