Google擴大投資台灣 陳其邁表達感謝

2019-03-27 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（27）日出席「Google智慧台灣計畫2019」發表會，除了感謝Google履行在台設立亞洲最大資料資料中心、採購綠電及擴大投資及人才培育等承諾，也表示Google的「Google智慧台灣計畫」2.0版，未來兩年將持續強化人才、經濟與生態系三面向，其中包含在未來兩年間提供1萬名人才AI基礎訓練及10萬名人才數位行銷技能。

陳其邁表示，AI-First是Google在全球重要的計畫，對台灣產業也是，他代表政府感謝Google攜手經濟部，於去年啟動智慧台灣計畫，履行多項對台承諾，包含在台灣營運Google亞太地區最大的研發基地，更完成在亞太地區首次綠電採購，且持續擴大Google硬體部門在台灣的投資規模。

陳其邁說，在行政院持續推動下，Google亞太區副總裁Simon Kahn發表該計畫2.0版，在人才面向，包含透過Learn with Google AI及Google數位課程，在未來兩年間提供1萬名人才AI基礎訓練，及10萬名人才數位行銷技能，並擴大在台灣投資規模，興建亞太最大研發中心，以及協助學習弱勢學生翻轉數位落差。

陳其邁表示，經濟面向，Google藉由雲端科技與機器學習，協助台灣企業掌握東南亞數位經濟商機，也協助中小企業提升數據運算及分析能力。

在生態系面向，Google在台灣完成亞太區首次再生能源採購案，且擴展全台各地Google開發者社群，擴散學習資源，與在地開發者合作聯手打造智慧生活生態系。

陳其邁最後表示，政府推出「數位國家‧創新經濟發展方案（DIGI+）」，就是要打造優質數位國家創新生態，很榮幸在台灣重點產業轉型之際，有Google這樣的國際夥伴，持續攜手擴大對台灣的投資。