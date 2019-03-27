永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國內信用卡市場競爭激烈，再一家信用卡公司確定退出台灣！永旺信用卡昨（26）日宣布，於今年6月1日起全面停止使用，現有的永旺信用卡將只能使用到5月31日為止，震驚市場。

根據永旺信用卡提供資訊，自今年4月1日起，永旺信用卡將會停止發卡並停止申請額度調整，6月1日起，永旺信用卡將會自動失效停用，累計紅利點數只能到5月底為止，紅利點數可以兌換至7月底為止，要卡友盡快在7月底以前使用完畢，

永旺信用卡公司目前在台灣僅剩下5萬張流通卡數，傳出有拋售意願，但外銀高層認為，要併購信用卡就要選數量夠多且龐大的，才有效應，流通卡數太少沒有興趣。

永旺信用卡是台灣少數專營信用卡業務的公司之一，目前還有美國運通以及日本樂天來台成立的台灣樂天信用卡，至1月流通卡數分別為17萬張以及49萬張。

永旺信用卡在2013年傳出公司爆假帳、內部人監守自盜的事件，加上台灣信用卡市場經營不易，流通卡數到2014年最高來到17萬張後，就每況愈下，到今年只剩下5萬張。

外銀高層認為，台灣信用卡市場競爭激烈，每家銀行都想要擴大手中信用卡版圖，採取併購的確是最快速也最有效率的方式，但是目前台灣的本國銀行根本沒有拋售信用卡的意願，小型的商業銀行也極度依賴自己的信用卡業務，每個銀行老闆都不想放棄當老闆，外銀高層說：「有好的信用卡併購機會可以跟我說啊！」