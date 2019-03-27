元大寶華下修台灣今年GDP2.10% 陷入「膽顫型經濟」

2019-03-27 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國際貨幣基金IMF對經濟前景趨於保守，許多國家經濟疲弱，顯示全球經濟正值景氣循環最末段，元大寶華綜合經濟研究院大幅下修今年台灣經濟成長率0.35個百分點，從2.45%到2.10%。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，全球經濟處於「膽顫型經濟」，亦即大家心裡都惴惴不安，台灣因為結構性問題未解，較全球經濟更嚴峻，已有步入衰退跡象。

元大寶華去年9月預測今年台灣經濟成長率為2.45%，今天卻大幅下修，梁國源表示，由於去年9月到現在已經過半年，外在環境變化大。

從循環經濟來看，目前全球經濟景氣已經處於上升末期，即將步入下滑，接近衰退轉折點，他以「膽顫型經濟」形容現階段經濟狀況，因此只要消息面負面，股市就會大跌，出現正面訊息，就會反彈，但大家心裡都怕怕的。

梁國源說，2019年民間消費尚可2.19%，固定投資相對強勁，但輸出成長只有2.22%，動能不足，經濟成長雖可保2，惟明顯不如2018年。今年各季經濟成長率為1.54%、1.77%、2.23%、2.80%。

元大寶華分析，台灣近月消費者信心指數上升，實質總薪資年增率趨勢也向上，但今年企業願意加薪比例低，因此民間消費成長率預測從去年9月的2.35%下修為2.19%。各季成長率分別是1.75%、1.95%、2.51%、2.53%。由於台灣以出口為導向，但世界貿易展望指標低於長期趨勢程度日深，且主要機構大都預測今年世界貿易成長將緩於去年，因此今年輸出成長率也從2.95%大幅下修為2.22%。

梁國源說，國際經濟環境，擴張動能降低，會讓大家回想2008年金融海嘯前後的結構性問題至今沒有解決，也讓全球經濟難以樂觀。

當前全球經濟成長走勢分歧，許多國經濟動能疲弱，從IFO公布的台灣經濟測候時鐘點圖有連續兩季落入衰退的點，讓人擔心台灣經濟惡化程度較全球更嚴峻，已經有步入衰退跡象。他說，雖然國發會尚未認定，但因官方認定大都是事後，他已經看到這個趨勢。

梁國源說，台灣雖發展南向政府，但短期難以見效，政府雖推動台商回流，但東南亞因為貿易協定優勢，較台灣更具吸引力，因此台商回流台灣機會不大。