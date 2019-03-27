親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

鬼影行動？ 北韓駐西班牙大使館遭「突襲」懸案

元大寶華下修台灣今年GDP2.10% 陷入「膽顫型經濟」

2019-03-27 12:09經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

國際貨幣基金IMF對經濟前景趨於保守，許多國家經濟疲弱，顯示全球經濟正值景氣循環最末段，元大寶華綜合經濟研究院大幅下修今年台灣經濟成長率0.35個百分點，從2.45%到2.10%。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，全球經濟處於「膽顫型經濟」，亦即大家心裡都惴惴不安，台灣因為結構性問題未解，較全球經濟更嚴峻，已有步入衰退跡象。

元大寶華去年9月預測今年台灣經濟成長率為2.45%，今天卻大幅下修，梁國源表示，由於去年9月到現在已經過半年，外在環境變化大。

從循環經濟來看，目前全球經濟景氣已經處於上升末期，即將步入下滑，接近衰退轉折點，他以「膽顫型經濟」形容現階段經濟狀況，因此只要消息面負面，股市就會大跌，出現正面訊息，就會反彈，但大家心裡都怕怕的。

梁國源說，2019年民間消費尚可2.19%，固定投資相對強勁，但輸出成長只有2.22%，動能不足，經濟成長雖可保2，惟明顯不如2018年。今年各季經濟成長率為1.54%、1.77%、2.23%、2.80%。

元大寶華分析，台灣近月消費者信心指數上升，實質總薪資年增率趨勢也向上，但今年企業願意加薪比例低，因此民間消費成長率預測從去年9月的2.35%下修為2.19%。各季成長率分別是1.75%、1.95%、2.51%、2.53%。由於台灣以出口為導向，但世界貿易展望指標低於長期趨勢程度日深，且主要機構大都預測今年世界貿易成長將緩於去年，因此今年輸出成長率也從2.95%大幅下修為2.22%。

梁國源說，國際經濟環境，擴張動能降低，會讓大家回想2008年金融海嘯前後的結構性問題至今沒有解決，也讓全球經濟難以樂觀。

當前全球經濟成長走勢分歧，許多國經濟動能疲弱，從IFO公布的台灣經濟測候時鐘點圖有連續兩季落入衰退的點，讓人擔心台灣經濟惡化程度較全球更嚴峻，已經有步入衰退跡象。他說，雖然國發會尚未認定，但因官方認定大都是事後，他已經看到這個趨勢。

梁國源說，台灣雖發展南向政府，但短期難以見效，政府雖推動台商回流，但東南亞因為貿易協定優勢，較台灣更具吸引力，因此台商回流台灣機會不大。

元大經濟成長率

相關新聞

海外資金回台專法 財長：下周報行政院

2019-03-27 09:38

國安基金「增胖」 官方有異見

2019-03-27 00:28

青年勞工平均月薪 突破3萬元

2019-03-27 00:28

美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡

2019-03-26 23:57

博鰲論壇報告／亞太競爭力 台灣第二強

2019-03-26 23:29

二林精機園區環評 今攻防

2019-03-26 23:17

二林園區環評／與彰濱競合 成敗關鍵

2019-03-26 23:14

二林園區環評／業界喊話 盼根留台灣

2019-03-26 23:14

林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38

台糖豬膽製成洗髮精 獲選循環經濟創新獎

2019-03-26 21:25

台電燃煤電廠「煤灰再利用」 獲首屆循環經濟創新獎

2019-03-26 21:11

台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！

2019-03-26 20:05

台水新任董座 前彰化縣長魏明谷接任

2019-03-26 19:54

魏明谷接任水公司董事長 任何政策都不會貿然實施

2019-03-26 15:28

水公司董座交接 郭俊銘：一輩子愛水問心無愧

2019-03-26 15:16

魏明谷 就任台灣自來水公司董事長

2019-03-26 14:41

經濟部掛保證用水無虞 今年平均每日可增加8％備水

2019-03-26 14:12

雙子星案 學者：不釐清陸資 未來爭議更多

2019-03-26 14:11

柯嗆投審會「千百會」 雙子星案卡關 兩敗俱傷?

2019-03-26 14:10

國安基金規模擴大恐排擠四大基金 財部：建議維持現行

2019-03-26 12:30

勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22

名家觀點／企業併購兩大趨勢

2019-03-26 01:15

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43
看更多

熱門文章

郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃

2019-03-26 21:11

兆豐前理專7年挪用客戶6340萬 金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05

超商搶「黑金」 日賣百萬杯咖啡

2019-03-27 01:12

保經業務員跑到香港賣台灣保單 賣2張被金管會罰200萬

2019-03-26 18:31

曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43

再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45

台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！

2019-03-26 20:05

理專隻手遮天挪用客戶6,340萬元 兆豐銀被罰600萬元

2019-03-26 17:01

魏明谷 就任台灣自來水公司董事長

2019-03-26 14:41

iPhone SE特別版 在美上架

2019-03-26 23:29

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

台灣瘋現煮咖啡 日本愛罐裝

2019-03-27 01:12

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路

2019-03-26 15:17

大同集團內外交迫 重傷百年老店

2019-03-26 23:30

Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區

2019-03-26 19:50

蘋果三款硬體產品 台廠受惠

2019-03-26 23:29

身價百億的泰福生技創辦人趙宇天 為何退休後又忍不住二度創業

2019-03-26 13:52

銀行法修正 查假外資添利器

2019-03-27 00:55

小確幸！下周起小額跨行轉帳手續費調降

2019-03-26 17:27

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

Google攻AI 訓練萬名人才

2019-03-26 23:18

晟德雙策略 旗下事業邊買邊賣

2019-03-27 01:11

租稅天堂變色 台商如何自保？

2019-03-26 15:24

小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠

2019-03-26 19:40

蘋果秀新服務 遊戲業迎商機

2019-03-26 23:35

郭董介紹鴻海家族成員「準時達」歡迎找他們為大家服務

2019-03-26 18:13

AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作

2019-03-26 20:38

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

庫藏股留才 轉換期延至五年

2019-03-27 00:30

聯發科推車電晶片平台

2019-03-26 23:56

林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38

金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行

2019-03-26 23:29

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升

2019-03-26 19:11

柯嗆投審會「千百會」 雙子星案卡關 兩敗俱傷?

2019-03-26 14:10

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top