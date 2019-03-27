Brinno推出長效高畫質縮時攝影機

2019-03-27 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



Brinno縮時攝影機台灣代理商群光電子（2385）最新推出「BCC2000三合一專業建築應用套組」為一款專業版工程用縮時相機，此款產品於今年2月在美國國際建築展覽上亮相，深獲好評。

群光表示，該產品主打全新HDR 與Full HD 感光元件，並搭配長達300天拍攝的續航電能盒，能不受限於室內及室外的環境空間限制，舉凡像是建築工程、生態觀察等需要長時間紀錄空間及環境變化都能長效紀錄，「BCC2000三合一專業建築應用套組」可說是一款專為專業人士量身打造的縮時紀錄萬能助手。

此組合產品即日起在台上市，為支援長效使用，包含Brinno第一台高畫質縮時攝影機 （TLC2000）、防水電能盒（ATH2000）、萬能工具夾配件，「BCC2000三合一專業建築應用套組」原價24,990元，目前上市優惠價為19,990，此攝影鏡頭強調擁有可自訂拍攝週期及手調式四種拍攝模式，可說是業界最佳紀錄利器。

去年12月上市的TLC2000為Brinno第一台HDR & Full HD長效待機的縮時攝影，外觀尺寸為60X70.6X42.4mm拿在手上的精實感，配備HDR & Full HD高感光元件，結合優質影像及高解析度的拍攝品質，擁有可替換式鏡頭體驗多樣化拍攝樂趣，絕佳的電池續航力如：拍攝時間間隔5分鐘，可使用長達33天，號稱為業界電量最給力的縮時相機。