比主計總處、央行悲觀！元大寶華估今年經濟成長僅2.1%

2019-03-27 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



元大寶華綜合經濟研究院今（27）日發布最新經濟預測，下修今年經濟成長至2.1%，低於主計總處2月預測值2.27%、央行上周預測值2.13%，不僅面臨「保二」防衛戰，也是目前國內主要機構最「悲觀」。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源指出，當前許多國家經濟動能疲弱，顯示正值景氣循環末升段，在各界擔憂全球經濟基本面脆弱的同時，近期受到聯準會政策立場調整，以及美中貿易紛擾等消息面影響，金融市場劇烈震盪，迫使各界正視經濟脆弱問題。

梁國源直言，當低成長等經濟成長負面因素持續惡化，將觸發民粹主義更加高漲，使得政經局勢陷入惡性循環，令人難以看待2019年的全球經濟。

元大寶華預測今年經濟成長率先低後高，各季成長率分別為1.54%、1.77%、2.23%及2.80%，整年併計為2.1%。

元大寶華指出，由於企業加薪比例降低，淨需求人數與季節調整後就業展望淨值下滑，故將今年民間消費成長率下修至2.19%。

民間投資方面，雖然今年上市公司資本支出、民間新增5億元以上的投資案件預計完工金額略低於去年，能源供應問題也未見改善，房市風向分數也處於代表谷底衰退的藍燈，但民間營建工程年增率轉正，公共部門投資也可望帶動，因此上修民間投資成長率至3.67%。

對外貿易方面，台灣輸出與全球貿易量成長息息相關，世界貿易展望指標低於長期趨勢程度日益加深，主要機構又大多預期今年世界貿易量成長緩於去年，因此將今年輸出成長率下修至2.22%。