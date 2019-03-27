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3月消費者信心指數終止連二升 物價水準下降最多

2019-03-27 10:46經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

3月消費者信心下降 物價水準降最多、就業機會最樂觀。圖／聯合報系資料照片
3月消費者信心下降 物價水準降最多、就業機會最樂觀。圖／聯合報系資料照片
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中央大學台經中心今（27）日公布消費者信心指數（CCI），3月終止連二升微幅下降0.33點至100.65點，台經中心執行長吳大任表示，下降幅度誤差範圍之內，屬於不顯著現象，可以看成是「持平」；其中，六項構成子指標下降最多為「物價水準」，上升最多是「就業機會」。

台經中心說明，本次CCI調查，國內經濟景氣、耐久性財貨時機及就業機會三項指標上升，投資股票時機、國內物價水準及家庭經濟狀況三項指標下降。

其中，吳大任特別點出經濟景氣的部分，不但較上月微幅上升0.05點至84點，年變動也呈現上升0.7點，創下45個月以來最高點。自2015年12月以來，連續21個月在70～75點之間震盪，自2017年7月之後連續八個月維持上升趨勢，直到去年3月之調查結果為20個月來的最高，本月為第二個月高於83點。

吳大任說明，美中貿易衝突影響台灣出口，造成製造業萎縮，但同時也可能使台商移轉回台投資，再加上選舉帶來的高雄效應、政府力推刺激內需觀光等，民眾對景氣的主觀感受持續轉好。

另外，「未來半年投資股票時機」下降0.8點至94.8點，雖然為下降幅度第二的指標，但台經中心指出，以歷史平均值75點來看，投資股票時機已經連續第二個月超過90，顯示民眾對股市信心仍屬於相對樂觀水準。

上升幅度第一的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.65點，較上個月調查結果上升0.5點，連續第二個月呈現「樂觀」；上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為91點，與上個月調查結果相較上升0.15點。

下降幅度最大的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為46.75點，與上個月調查結果相較下降1.35點，連續第13個月低於50點；下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為94.8點，與上個月調查結果相較下降0.8點；下降幅度最小的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為88.95點，與上月的調查結果相較下降0.55點。

台經中心說明，從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標。子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

「未來半年投資股票時機」下降0.8點至94.8點。圖／台經中心提供
「未來半年投資股票時機」下降0.8點至94.8點。圖／台經中心提供
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「未來半年國內經濟指數」微幅上升0.05點至84點，創下45個月以來最高點。圖／...
「未來半年國內經濟指數」微幅上升0.05點至84點，創下45個月以來最高點。圖／台經中心提供
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六項構成子指標下降最多為「物價水準」，上升最多是「就業機會」。圖／台經中心提供
六項構成子指標下降最多為「物價水準」，上升最多是「就業機會」。圖／台經中心提供
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