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美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡

2019-03-26 23:57聯合報 記者郭宣彣／新竹報導

台商回流潮！砸億元新竹高鐵生醫特區買房，帶動周邊成屋市場銷售業績。業者／提供
台商回流潮！砸億元新竹高鐵生醫特區買房，帶動周邊成屋市場銷售業績。業者／提供
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美中貿易戰，引發台商回流潮，去年全台廠房交易金額達到216億元，年增加47％，創下10年來新高，也一併帶動高鐵一帶房產案。暐順集團執行長林峰世表示，從去年底至今已著手打造5棟廠房，每棟要價約1億元，新竹整體營造業也約帶動3成成長，蓋廠市場活絡。

科技大廠回台投資，初估將近100億元，根據科技部3月發布最新統計，2018年三大科學園區的營業總額為2兆5960億元，其中，以竹科的1兆755億元最多，年增5.56％為過去2年難得的現象。

林峰世觀察，美中貿易戰前，集團的3個新竹高鐵特區建案原本詢問度高、但成交慢，但2月底以來，成交速度加快，比去年底成交量翻倍，有的是台商退休返鄉、有的是企業回台蓋廠房，連帶全家一起回國的高階主管尋找居家標的。

林峰世表示，新竹高鐵站特區房產案，為便利的交通及特色醫療聚落可望成型，成為鮭魚返鄉台商的首選，近來接待上海台商團，一口氣就成交5戶成屋，締造上億元業績。

美中貿易戰引發台廠回流潮，對此，竹科管理局坦言，不少台廠考慮移轉到東南亞，但考量台灣擁有完整的產業聚落及高品質勞動人口，仍以選擇回台首選。未來，台商回流設廠後，並有其他大廠也陸續擴建廠房，將助於園區整體營收再創新高。

台商新竹高鐵

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