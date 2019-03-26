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林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部中小企業處和亞馬遜AWS今（26）日簽署合約，在林口新創園共同成立林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心，為全國唯一可商轉（POB）之5G實證場域，提供獎勵補助、租金減免等誘因，已吸引近70家國際級加速器及策略性新創進駐，利用國際合作加速台灣新創在雲端專業技術上的部署和應用。

經濟部表示，聯合創新中心預計將吸引全球領先的企業、新創團隊以及技術專家進駐，涵括以協助新創公司及中小企業進行數位轉型和雲端運算為目標的加速器，提供AWS雲端服務、技術訓練以及商業和技術上的諮詢，包括物聯網、大數據分析、機器學習、人工智慧、AWS雲端運算等，協助企業節省大筆成本、加速產品上市時間、提升業務敏捷性。

此外，聯合創新中心將透過與國外知名加速器機構合作，協助台灣新創公司擴展國際業務，同時吸引國外新創公司來台。

行政院副院長陳其邁表示，與AWS合作能在高質雲端創新、轉型資源的挹注下，提供新創與中小企業更大的發揮舞台、快速鏈結國際。

為加速產業升級及結構轉型，行政院推動5+2產業創新計畫，經濟部於林口世大運選手村打造「林口新創園」國際級創業聚落。陳其邁說，不僅為全國唯一可商轉（POB）之5G實證場域，並提供獎勵補助、進駐團隊第一年辦公室租金免費、第二年租金減半、客製化服務等誘因，已吸引近70家國際級加速器及策略性新創進駐。

AWS全球副總裁及大中華區董事總經理容永康表示，台灣累積多年的半導體與晶圓、晶片生產及設計技術，同時也具備豐富的終端設備設計及生產的經驗。

容永康說，台灣成為相關技術人才密集之處，透過林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心，AWS將藉由服務全球數百萬客戶的經驗，以及物聯網、大數據、人工智慧等創新技術和專業服務，與政府和企業界一起加速推進本地及周邊的企業轉型升級。

經濟部中小企業處何晉滄處長表示，台灣中小企業達143萬7千多家，在組織型態、事業規模、經營管理、技術層次上，各有不同發展態樣與需求，中企處將持續盡最大的努力，全力協助中小企業朝幸福、永續、大成長的目標邁進。

經濟部中小企業處與AWS將共同建設雲端運算人培基地，以協助人才培育及媒合、使雲端人才能夠發揮專長、適才適所，預計每年將提供2,000人次的AWS專業技術訓練，包含課程，工作坊，研討會等。

經濟部中小企業處和亞馬遜AWS今（26）日簽署正式合約，在林口新創園共同成立林口...
經濟部中小企業處和亞馬遜AWS今（26）日簽署正式合約，在林口新創園共同成立林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心。圖／經濟部提供
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