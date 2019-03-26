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台電燃煤電廠「煤灰再利用」 獲首屆循環經濟創新獎

2019-03-26 21:11經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台電燃煤電廠，重複利用煤灰，減少自然資源開採，獲得第一屆循環經濟「創新獎」，今（26）日與友達光電、三福化工及歐萊德等企業同獲中華經濟研究院首屆「台灣循環經濟獎」。

台電說明，台灣有98％能源皆來自進口，其中一部分即藉燃煤發電供應民眾用電，而煤炭燃燒後的副產品煤灰，過往多僅標售作為混凝土生產材料，台電首創全煤灰工程回填材料，可減少水泥、砂石使用，自2010年至今已用於上百件管溝回填工程、累計超過上百萬噸煤灰，

台電獲獎表示，投入煤灰再利用至今，已用於上百件管溝回填工程、累計超過上百萬噸煤灰獲再利用，未來也可擴大到海事工程應用；煤灰再利用有助減少自然資源開採與碳排放，會持續投入循環經濟、兼顧供電與環保。

中經院為鼓勵企業投入循環經濟，舉辦第一屆台灣循環經濟獎，其中，台電煤灰再利用拿下其中的創新獎銀獎，與友達「100%水回收零排放廠房」、台糖「豬膽洗髮精」一同獲得肯定，而台電、台糖也是得獎企業中唯二屬公部門的國營事業。

台電說明，燃煤發電產生的煤灰皆符合國家檢測標準，過往多轉售民營業者，用以取代混凝土生產過程所需水泥，由於台電工程多，開挖皆需使用回填材料CLSM（控制性低強度材料，Control Low Strength Materials）；而既有CLSM多以水泥、砂石粒料與水等材料組成，由於煤灰部分特性與水泥類似，台電因而開啟全煤灰回填材料研發計畫，藉由煤灰再利用降低回填工程水泥用量，並取代天然砂石，進而減少自然資源開採及二氧化碳排放。

台電並指出，全煤灰回填材料仍具工程所需的高流動特性，有助節省施工時間，同時維持一定強度，台電自2010年起，開始將來自林口、台中、興達與大林電廠的煤灰應用於管溝回填工程，當年即再利用15萬噸煤灰、減少2萬5千噸碳排放，後續也延伸應用至台中電廠附近的海岸築堤工程，也克服水上施工面臨的水壓、沖刷侵蝕等挑戰，驗證其耐久性。

台電26日獲頒中經院第一屆循環經濟獎創新獎，在評審台大創新創業中心執行長曾正忠(...
台電26日獲頒中經院第一屆循環經濟獎創新獎，在評審台大創新創業中心執行長曾正忠(右)見證下，由政務委員龔明鑫(左)頒獎給台電副總陳建益。圖／台電提供
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台電碳排放電廠

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