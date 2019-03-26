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第一屆台灣循環經濟獎 友達、台電、台糖等公司入選

2019-03-26 20:56經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中經院綠色經濟研究中心號召多個單位，協力完成第一屆《台灣循環經濟獎》評選，從52家企業、80件作品的眾多申請案中選出13個獲獎名單。

第一屆《台灣循環經濟獎》分為「企業獎」、「產品獎」、「創新獎」、「跨界獎」四個獎項，經過兩輪評選，最後由11家企業獲獎；其中，友達光電、三福化工分別一次拿下兩個獎項，堪稱大贏家。

11家獲獎企業中，包括台電台糖、歐萊德、台南企業和成亞等知名公司；其中，台電透過重複利用煤灰取代水泥砂石，減少自然資源開採，台糖則將豬膽製成洗髮精，以廢棄物再生為核心事業，均獲得「創新獎」。

中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，法制的更新趕不上環境污染的速度，當其他企業仍在觀望時，這些企業已經投入循環經濟的研發與實踐中，這些得獎企業可以成為各行各業的標竿，更希望能成為政府改善法治的建言。

溫麗琪表示，為了達成2030年氣溫不要提升1.5度，中經院同時也發起《台灣綠色經濟倡議》，致力於強化國內外跨界合作關係、教育宣導凝聚共識，並共同研發綠色經濟技術、研擬相關法規措施，提升環境社會治理的層次，精進創新型的綠色經濟商業模式。

負責評選作業的中經院綠色經濟研究中心（CGE），目的為鼓勵企業投入循環經濟思維，創造有別以往線性、回收經濟的改念，超脫政策指導、以民間組織力量發起全台第一個以循環經濟為主軸的獎項。

《台灣循環經濟獎》結合了英國標準協會（BSI）、優力國際安全認證有限公司（UL）兩大國際級驗證機構，親自前往入選企業總部或工廠實地查訪，且全程錄影紀錄以確保資料真實性。

在評審團隊方面，由來自產業、學界以及非政府組織的16名代表組成，且與台北科技大學國際產學聯盟、資源循環台灣基金會、台灣金融研訓院，以及台灣永續能源研究基金等重量級單位合作。

台糖台電廢棄物

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