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反制中國鮑魚傾銷 蘇貞昌提五大宣示

2019-03-26 18:16經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

對於中國產的鮑魚傾銷，影響養殖戶生計，行政院長蘇貞昌今（26）日下午視察後做出五大宣示，包含指示相關部會針對傾銷行為進行了解與限制、加強進口鮑魚及相關食品的用藥檢驗、阻絕違法走私進口、以時價購買一定數量穩定價格，以及提供閒置國有土地供漁民加以運用及發展觀光。

蘇貞昌今下午前往新北市貢寮區海大牧場，視察台灣鮑魚養殖產業產銷情形。行政院表示，蘇貞昌與當地業者交流意見，也鼓勵台灣漁民持續生產高品質的漁產品與國人分享，不要受國外不當競爭、不良產品的影響；也呼籲國人對政府維護食安要有信心，才能吃得健康又放心。

行政院指出，蘇貞昌也做出五點宣示。第一為台灣九孔鮑利用潮間帶自然養殖，每年採收期固定，他指示農委會、經濟部在每年11月至隔年三月貢寮九孔鮑盛產季節，務必對境外同類產品進口國家，是否有傾銷等不當行為進行了解並予以限制，不能讓其利用退、補稅方式，造成對國內養殖戶的不當競爭。

第二，境外水產尤其是中國大陸的鮑魚養殖用藥被嚴重質疑，蘇貞昌指示衛福部食藥署務必對進口鮑魚相關食品的用藥成分加強檢驗、嚴查嚴辦；第三，蘇指示海委會海巡署、財政部關務署嚴格把關，阻絕境外違法走私進口，以免讓國內正當養殖漁民受到損害，侵害消費者的健康。

第四，針對養殖業者反映，有消費者或批發商受到市場上出現鮑魚1斤300元等不當低價假訊息影響，損害業者權益，因此蘇貞昌指示農委會以時價先行購買一定數量，穩定價格，保護受影響的漁民。  第五，蘇貞昌針對養殖地區的周邊土地與設施，指示若有屬於財政部國有財產土地如果閒置不用，可提供漁民加以運用或發展觀光，提升漁民收益。

蘇貞昌漁民貢寮

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