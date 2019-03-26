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出席AWS合作簽約儀式 陳其邁：盼孕育出獨角獸

2019-03-26 17:31經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁今（26）日出席「林口新創園-亞馬遜Amazon Web Services（AWS）聯合創新中心」合作簽約儀式時表示，台灣是資通訊產業製造大國，相關人才濟濟，AWS獨具慧眼與經濟部中小企業處合作成立聯合創新中心，相信未來在AWS的技術服務與指導下，台灣新創公司與中小企業能加速發展並鏈結國際市場，提升競爭力。

陳其邁指出，公司發展與企業轉型需要創造力驅動，聯合創新中心能媒合新創公司與各領域專家，結合物聯網及人工智慧等技術，除可協助傳統中小企業轉型，也讓新創公司做好進入市場的準備，希望基金與投資人持續關注林口新創園中具潛力公司的發展，盼日後在此孕育出獨角獸企業。

陳其邁表示，亞馬遜從過去賣書到現在為新創公司尋求不同解決方案，提供重要運作平台，運用社會源源不斷的創新讓產品服務加值，讓公司獲利，創造雙贏策略，希望AWS和我政府單位的合作能加速台灣新創與中小企業的發展。

經濟部中小企業處指出，聯合創新中心預計將吸引全球領先企業、新創團隊及技術專家進駐，中心除協助新創公司及中小企業進行數位轉型和雲端運算為目標的加速器外，也提供AWS雲端服務、技術訓練以及商業和技術上的諮詢，協助企業節省大筆成本、加速產品上市時間、提升業務敏捷性，並能在短時間內擴展至國際市場。

中小企業處也指出，此外，聯合創新中心將透過與國外知名加速器機構合作，協助台灣新創公司擴展國際業務，同時吸引國外新創公司來台，也將與AWS共同建設雲端運算人才培育基地，協助辦理人才培育及媒合，使雲端人才能發揮專長、適才適所，預計每年將提供2,000人次的AWS專業技術訓練，包含課程，工作坊，研討會等。

雲端運算陳其邁

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