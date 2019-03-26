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曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

「沒有真正的廢棄物，只有放錯地方的資源！」台電首創電廠煤灰再利用，推出擬真人孔蓋造型杯墊大受好評，如今再下一城，與友達光電、三福化工及歐萊德等企業同獲中華經濟研究院首屆「台灣循環經濟獎」。

台電指出，台灣高達98％能源皆來自進口，其中一部分即藉燃煤發電供應民眾用電，而煤炭燃燒後的副產品「煤灰」，過去多是標售作為混凝土生產材料，但台電首創全煤灰工程回填材料，可減少水泥、砂石使用，2010年至今已用於上百件管溝回填工程、累計超過上百萬噸煤灰。

以火力發電而言，主要投入的資源是化石燃料「煤炭」，燃煤發電的副產物「煤灰」則是台電最大量的廢棄物，一年逾200萬噸，占全台灣一年廢棄物的一成。

據了解，煤灰性質穩定，具有很高的再利用價值，除了大量運用於工程，還可作為空心磚、防火磚、人工骨材，甚至是陶瓷、塑木的原料，例如台電公司去年的股東紀念品「人孔蓋杯墊」就是經典代表作。

台電說明，燃煤發電產生的煤灰符合國家檢測標準，過往多是轉售民營業者，取代混凝土生產過程所需水泥。由於台電工程繁多，開挖皆需使用回填材料CLSM（控制性低強度材料），而既有CLSM多以水泥、砂石粒料與水等材料組成，煤灰部分特性與水泥類似，台電因此開啟全煤灰回填材料研發計畫，藉由煤灰再利用降低回填工程水泥用量，並取代天然砂石，減少自然資源開採及二氧化碳排放。

台電指出，全煤灰回填材料仍具工程所需的高流動特性，有助節省施工時間，同時維持一定強度。台電自2010年起，開始將來自林口、台中、興達與大林電廠的煤灰應用於管溝回填工程，當年即再利用15萬噸煤灰、減少2.5萬噸碳排放，後續也延伸應用至台中電廠附近的海岸築堤工程，並克服水上施工面臨的水壓、沖刷侵蝕等挑戰，驗證其耐久性。

台電表示，投入煤灰再利用至今，已用於上百件管溝回填工程、累計超過上百萬噸煤灰獲再利用，未來也可擴大到海事工程應用。

台電去年也結合循環經濟概念創立文創品牌，陸續推出超擬真人孔蓋造型煤灰杯墊、線路絕緣陶瓷礙子燈座等生活小物文創品，並將於4月首度參展台灣國際文化創意產業博覽會，希望利用自身資源多元實踐循環經濟。

台電首創全煤灰工程回填材料，延伸應用至台中電廠附近的海岸築堤工程，克服水上施工面...
台電首創全煤灰工程回填材料，延伸應用至台中電廠附近的海岸築堤工程，克服水上施工面臨的水壓、沖刷侵蝕等挑戰，驗證其耐久性，今獲國內首屆循環經濟獎。（台電提供）
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台電廢棄物電廠

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