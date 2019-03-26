親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

魏明谷 就任台灣自來水公司董事長

2019-03-26 14:41經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台灣自來水公司今(26)日舉行新卸任董事長交接典禮，前彰化縣長魏明谷正式接任董事長，他提出三項努力目標，包括：節約水資源、供水管路減少漏水、改善供水範圍與質量，以提高民眾滿意度並穩定經濟發展。

台水公司今天下午召開第18屆第22次董事會議，通過魏明谷接任董事長案，隨即於台水公司五樓禮堂舉行董事長交接典禮，由經濟部次長曾文生監交，前任董事長郭俊銘正式交棒給魏明谷。

魏明谷現年56歲，大葉大學事業經營研究所畢業，曾任立法院第5、6、8屆立法委員及彰化縣議會第13、14屆議員，閱歷相當豐富。

魏明谷上任後，除持續辦理前瞻基礎建設計畫重大工程，及推動中之各項自來水業務外，同時將深入探討並解決降低漏水率及提高自來水普及率等議題，期許讓全國民眾都能有安全、充足的自來水可以使用。

魏明谷表示，作為一個國營事業，台灣自來水公司是以穩定供水、民生服務、產業發展為主要營運目標，同時與電力事業、油品事業為台灣三大資源型國營事業，對於國家經濟發展與民生保障有不可分割的緊密關係。

魏明谷強調，所有台水公司的經營作為，都必須考量國家整體發展與對於民眾的影響，任何決策與實施，都必須深度考量與評估，不會貿然實施。

台水公司除了以營利為現實考量，公司還要因應氣候變遷導致降雨不穩定，以及面對台灣特殊的地理水文條件，與民眾高漲的環保意識，在有限的預算經費之下，達成質量均佳的自來水供應。

魏明谷也感謝郭俊銘兩年多來對台水公司的奉獻，包括任內遇上多次颱風原水濁度飆破紀錄，卻可以創下全國零停水紀錄；同時，2017年在漏水率與成本控制創下新低紀錄，而售水量及盈餘則寫下歷史新高，終結長達10年虧損，打消19億元累積虧損，締造「一零、二低、二高」的亮麗成績。

在配合政府新南向政策方面，成立台灣水資源國家隊(A-Team)、與印尼三個縣簽署合作意向書(MOU)，讓台水扮演技術整合的關鍵角色；另外，也成立大數據團隊，以科學方式抓漏，並與產學合作試辦智慧水表等，不勝枚舉，貢獻良多。

台水公司董事長交接典禮，由經濟部次長曾文生(中)監交，前任董事長郭俊銘(左)正式...
台水公司董事長交接典禮，由經濟部次長曾文生(中)監交，前任董事長郭俊銘(左)正式交棒給魏明谷(右)。記者宋健生/攝影
分享

魏明谷台水

相關新聞

經濟部掛保證用水無虞 今年平均每日可增加8％備水

2019-03-26 14:12

勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22

台商回台投資 總額衝千億

2019-03-26 01:09

水公司董座交接 郭俊銘：一輩子愛水問心無愧

2019-03-26 15:16

曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43

雙子星案 學者：不釐清陸資 未來爭議更多

2019-03-26 14:11

柯嗆投審會「千百會」 雙子星案卡關 兩敗俱傷?

2019-03-26 14:10

國安基金規模擴大恐排擠四大基金 財部：建議維持現行

2019-03-26 12:30

名家觀點／企業併購兩大趨勢

2019-03-26 01:15

查農地違章工廠 訂吹哨條款

2019-03-26 00:40

台商回流投資570億 22家還等回台

2019-03-25 23:51

台商回台投資／解缺水...兩個月內提報告

2019-03-25 23:40

林全能升任經部常次

2019-03-25 23:40

工業生產指數 連三黑

2019-03-25 23:40

查農地違章工廠 業者盼以2016年底為界線

2019-03-25 23:40

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

傳為鬆綁華為設備拖延5G釋照 電信協會駁斥

2019-03-25 16:35

勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

2019-03-25 16:01

廠商有家歸不得 投資環境待改善

2019-03-25 15:20

為何搶著進以操出名的企業 「至少有錢賺」成關鍵

2019-03-25 15:05

台經院：今年經濟成長率可望保2

2019-03-25 14:22

台商返鄉投資千億 估增8千工作機會

2019-03-25 14:22

電信協會：法律規定5G禁用陸廠牌產品 不用拖延修法

2019-03-25 14:00

百萬人欠繳國保 衛福部：其中27萬人影響大

2019-03-25 13:56

百萬人尚欠繳國保 衛福部：有27萬人拿不到或領的少

2019-03-25 12:24

台商回台投資爆警訊 立委：台灣是全球排名第18缺水國

2019-03-25 12:07

如無重大國際事件衝擊 台經院：今年經濟成長率應可保2

2019-03-25 12:06

教授兼任陸企獨董 台大校方：已有掌握事證

2019-03-25 11:54

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

景氣動向連三升 2月營業氣候測驗點為94.04點

2019-03-25 10:20

製造業廠商信心回溫 營業氣候測驗點連三升

2019-03-25 10:13

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00
看更多

熱門文章

鴻海採購高雄農產又一波 大樹鳳梨明首發深圳富士康

2019-03-25 23:25

金管會：Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」

2019-03-26 10:56

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19

想要郭董早晚問候你？郭台銘Line@帳號啟用

2019-03-25 18:06

大手筆！中鋼發現金股利1元 調薪3.5%

2019-03-26 00:42

郭台銘Line@開張第一天先談格局 郭董請你擇善固執

2019-03-26 11:52

鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00

壹電視大樓賣了！中電砸14.5億元買下

2019-03-25 21:37

郭台銘衝刺FB十萬郭粉 要送600頂鴻海國旗帽

2019-03-25 18:25

Google落腳遠東通訊園區 擴大智慧台灣計畫在台人力

2019-03-26 11:56

緯創：2019全產品線持續成長

2019-03-25 20:44

台商回台投資 總額衝千億

2019-03-26 01:09

LINE拚純網銀 資料將落地台灣

2019-03-26 06:02

查農地違章工廠 訂吹哨條款

2019-03-26 00:40

列報扶養親屬 注意順位

2019-03-26 00:12

勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22

金控業首例！台新金家族 申報持股逾10％

2019-03-26 00:18

14.5億 中電買壹電視大樓

2019-03-25 23:03

舊車換新減稅 登記人有限制

2019-03-26 00:12

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

逐筆交易將上線 買賣雙方隨時撮合

2019-03-26 03:23

正隆砸20億 高雄建廠

2019-03-26 00:34

外資豐擁50 投資優選

2019-03-25 23:23

Google：在台Tpark建雙倍空間全新辦公園區

2019-03-26 11:59

立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬

2019-03-26 13:43

健喬入主瑞安 拓展藥品版圖

2019-03-25 23:25

井琪：遠傳轉型 衝刺新經濟

2019-03-25 23:30

元大證董座 申鼎籛兼任

2019-03-26 00:14

集邦：DRAM看跌至Q3

2019-03-25 23:20

傳為鬆綁華為設備拖延5G釋照 電信協會駁斥

2019-03-25 16:35

曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43

看電信業「三共」 井琪：不容易

2019-03-25 23:22

中信銀入圍亞太銀行評選 一舉拿下五項大獎

2019-03-26 00:14

台商回流投資570億 22家還等回台

2019-03-25 23:51

保險局：尚未接獲壽險配息案

2019-03-26 00:18

京鼎前進南京 設半導體聚落

2019-03-25 23:20

看壽險法規...李長庚：台灣領先南韓

2019-03-26 00:20

身價百億的泰福生技創辦人趙宇天 為何退休後又忍不住二度創業

2019-03-26 13:52

轉售法拍地 要課土增稅

2019-03-26 00:12

單元12鉅虹「水岸岩」熱銷九成 劉品辰透露選地哲學

2019-03-25 21:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top