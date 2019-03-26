魏明谷 就任台灣自來水公司董事長

2019-03-26 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣自來水公司今(26)日舉行新卸任董事長交接典禮，前彰化縣長魏明谷正式接任董事長，他提出三項努力目標，包括：節約水資源、供水管路減少漏水、改善供水範圍與質量，以提高民眾滿意度並穩定經濟發展。

台水公司今天下午召開第18屆第22次董事會議，通過魏明谷接任董事長案，隨即於台水公司五樓禮堂舉行董事長交接典禮，由經濟部次長曾文生監交，前任董事長郭俊銘正式交棒給魏明谷。

魏明谷現年56歲，大葉大學事業經營研究所畢業，曾任立法院第5、6、8屆立法委員及彰化縣議會第13、14屆議員，閱歷相當豐富。

魏明谷上任後，除持續辦理前瞻基礎建設計畫重大工程，及推動中之各項自來水業務外，同時將深入探討並解決降低漏水率及提高自來水普及率等議題，期許讓全國民眾都能有安全、充足的自來水可以使用。

魏明谷表示，作為一個國營事業，台灣自來水公司是以穩定供水、民生服務、產業發展為主要營運目標，同時與電力事業、油品事業為台灣三大資源型國營事業，對於國家經濟發展與民生保障有不可分割的緊密關係。

魏明谷強調，所有台水公司的經營作為，都必須考量國家整體發展與對於民眾的影響，任何決策與實施，都必須深度考量與評估，不會貿然實施。

台水公司除了以營利為現實考量，公司還要因應氣候變遷導致降雨不穩定，以及面對台灣特殊的地理水文條件，與民眾高漲的環保意識，在有限的預算經費之下，達成質量均佳的自來水供應。

魏明谷也感謝郭俊銘兩年多來對台水公司的奉獻，包括任內遇上多次颱風原水濁度飆破紀錄，卻可以創下全國零停水紀錄；同時，2017年在漏水率與成本控制創下新低紀錄，而售水量及盈餘則寫下歷史新高，終結長達10年虧損，打消19億元累積虧損，締造「一零、二低、二高」的亮麗成績。