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經濟部掛保證用水無虞 今年平均每日可增加8％備水

2019-03-26 14:12聯合報 記者張語羚╱即時報導

為因應氣候變遷及加速投資台灣所需用水，行政院從2017年起推動「穩定供水方案」，興辦水利基礎建設、降低漏水率、提升農業用水效率，以及工業用水循環利用等作法，目標在2031年前增加水源每日519萬噸，並強化區域水源調度備援能力。經濟部指出，今年累計可增加每日100萬噸水源，相當於增加全台8%用水，並將完成南北重要調度管線，確保台灣未來供水無虞。

水利署指出，目前各項穩定供水工作均已加大力道管控落實，至2018年底已完成桃園中庄調整池、雲林湖山水庫、台南曾文水庫加高蓄升、高雄大樹伏流水、金門海水淡化廠擴建及高雄鳳山溪再生水廠1期，另全台自來水漏水率亦已降至15%，加上自來水減漏節水成效，累計增加每日73萬噸水源。

預計今年可進一步完成借道福馬圳供應彰濱工業區用水、增加每日5萬噸水源，台南高雄水源聯通管、提升每日20萬噸支援能力，及板新二期計畫（新北巿板橋12個行政區可全部由翡翠水庫供應）。另烏溪鳥嘴潭人工湖、白河水庫更新改善、擴大增加每日30萬噸伏流水取水工程及桃園支援新竹幹管等多項工程亦已發包施工中，透過供水系統的強化及多元水源供應，穩定供水效益將可逐漸顯現，未來供水將會越來越穩定。

經濟部表示，同時自來水減漏工作也將從2017年底15.3％降到2031年10%，而從去年4月1日開始，已規範市面上只能販售具省水標章的馬桶及洗衣機；另外，工業用水大戶將要求強化水循環再利用，用水回收率由70%提升至80%；至於農業節水部分，已透過老舊圳路改善及推廣省水灌溉等多種方式，提升農業用水效率。

水庫農業經濟部

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