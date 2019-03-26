勞動部調查：29歲以下青年平均薪資首次突破30K

2019-03-26 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



329青年節即將來臨，勞動部今（26）日公布去年15至29歲青年勞工就業狀況調查，去年青年勞工每月薪資平均3萬607元，首次突破30K，青年目前薪資較初次就業時的平均起薪2萬6,052元增加 4,555 元，62%表示目前薪資都較初次就業起薪高。

為了解青年勞工就業概況，勞動部每兩年進行一次青年就業調查。此次是去年10至11月期間，以參加勞保，且在職本國籍受僱青年（15至29歲）勞工為調查對象，計回收有效樣本4,010份。

受少子化及高等教育普及影響，去年15至29歲青年就業者219.1萬人，較2008年236.6萬減少17.5萬人；其中大學及以上學歷者占比逐年增加，至2018年已達58.6%，較2008年增加21.7個百分點。

去年10月青年勞工每月薪資平均為3萬607元，較初次就業時平均起薪2萬6,052元增加4,555元，較上次調查平均起薪較初次就業起薪增加3,887元增加668元，且62.6%受訪者都表示目前薪資較初次就業起薪有增加。

轉職是青年就業常態，青年勞工從踏入職場至今，平均做過2.0個工作，平均每一工作做1.6年，現職工作平均年資為2.0年，比平均每一工作時間長0.4年，顯示青年勞工歷經就業市場磨合期後，工作穩定度也會跟著提高。

青年勞工應徵第一份工作時，有提出薪資期望比率26.6%，有提出者原因以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」比率較高，分別占57.4%、51.5%。63.0%青年勞工未提出薪資期望，其中主要以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」者占41.0%最高，「自己經驗不足，不敢要求」占31.7%，「認為薪資不是重點，想先累積經驗」占31.0%。

青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，較10年前增加0.4歲。初次就業考慮因素以「薪資及福利」及「工作穩定性」為主，分占57.6%及55.8%。

至於青年勞工初次就業尋職時間以「1個月(含)以內」占68.5%為最高，其次「超過1個月-3個月(含)」占19.0%，二者合計占87.5%。平均尋職時間為1.8個月，較兩年前減少0.2個月。

有47.9%青年勞工初次尋職曾遭遇困難，所遭遇的困難以「經歷不足」占27.4%最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」占27.3%。