勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



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根據勞動部最新調查結果，15至29歲青年勞工每月薪資平均為30,607元，較初次就業平均起薪增加4,555元。

為了解青年勞工就業概況，勞動部於去年10至11月期間，以參加勞工保險且在職的本國籍受僱青年勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」。

其中，青年勞工每月薪資平均為30,607元，較初次就業時的平均起薪26,052元增加4,555元，較初次就業起薪有增加者占62.6%。

受到少子女化趨勢與高等教育普及影響，去年青年就業者219萬1,000人，較2008年236萬6,000人減少17萬5,000人；其中大學及以上學歷者占比逐年增加，至去年已達58.6%，十年來增加了21.7個百分點。

調查結果也顯示，青年勞工從踏入職場至今，平均做過2.0個工作，平均每一工作做1.6年，而現職工作平均年資為2.0年，比平均每一工作時間長0.4年，顯示青年勞工歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。

根據調查，61.1%的青年勞工現職工作曾獲加薪，因「個人在原職務表現良好」、「公司全面調薪」的比率較高，分別占19.5%、18.0%。

37.0%青年勞工則於應徵現職工作時有提出薪資期望，較應徵第一份工作時，有提出薪資期望的比率26.6%高出10.4個百分點。其中有提出者的原因，以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」比率較高，分別占57.4%、51.5%。

另有63.0%青年勞工未提出薪資期望，其中主要以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」者占41.0%最高，「自己經驗不足，不敢要求」占31.7%，「認為薪資不是重點，想先累積經驗」占31.0%。