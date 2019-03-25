行政院：違規工廠最晚十年內取得「特定工廠」登記

2019-03-25 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



針對農地違章工廠議題，行政院今（25）日召開行政立法協調會報，針對「工廠管理輔導法」修正草案進行討論，得出「拚經濟、顧環保、守農地」三大重點，且確定在2016年5月20日以後新增的未登記工廠，都將停止供水、供電並拆除。共識也包含未來修法後，違規工廠最晚須於十年內取得「特定工廠」登記，且應於二年內自行申請納管、三年內提出改善計畫，否則同樣面臨拆除命運。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述指出，在會報中，副院長陳其邁重申院長蘇貞昌裁示表示，行政院立場就是「就地輔導」、「農地不可新設未登記工廠」、「既有未登記工廠不可高污染、危及公安」，針對未登記工廠採「全面納管」、「就地輔導」、「合法經營」三大策略，此方向獲大部分出席立委認同。

Kolas轉述，目前全國共有3.8萬家未登記工廠，佔地共約1.4萬公頃，其中約有7,400多家及特定地區有效期限，將於2020年6月到期，這過去引起土地使用者、地主、環團間的衝突，本次修正內容以「拚經濟、顧環保、守農地」目標，讓配合政府辦理臨時登記工廠能優先輔導合法，未登記者則朝三大方向處理。

Kolas也表示本次行政院修法依然有設定落日條款，日期為2016年5月20日，此時間點後新增的未登記工廠依然要嚴拆，並新增吹哨者條款，開放民眾檢舉該日期後新增的未登記工廠，或之前新增但有污染、危及公安的未登記工廠。

對於輔導納管期限，Kolas說，在修法通過後的二年內，既有未登記工廠須主動「伸手」向政府請求協助來申請納管、修法後三年內須自行提出改善計畫、十年內須取得「特定工廠」登記，若在必要時得以申請展延，但最晚都是必須在修法後十年內取得「特定工廠」登記。

Kolas強調，中央主管機關會補助與輔導地方政府拆除未登記工廠，這個十年的期限並非延長期限的概念，而是要讓未取得登記的工廠，除了要維持無公安與污染，在十年內取得合法登記，並改善污染問題，但若不申請協助，也不尋求就地輔導，且又是高污染，依然會被依法停止供水供電與拆除。

Kolas也解釋，本次修法中的「特定工廠」為另外創造的類別，此類別與其他工業區或類型的工廠不一樣，是要建立輔導其成為合法工廠的機制。

本次會報，出席者有陳其邁、秘書長李孟諺、政委張景森、龔明鑫、羅秉成，以及包含民進黨立法院黨團總召柯建銘在內共17名民進黨立委。