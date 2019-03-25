年節基期影響 2月批發、零售營業額衰退

2019-03-25 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部統計處今（25）日發布2月批發、零售及餐飲業營業額統計，受到年節基期效應影響，批發及零售營業額均較去年同月衰退，餐飲業營業額則微幅增加0.2%。

根據統計，2月批發業營業額為6,483億元，年減3.3%，主因2月較去年提早進入年後銷售淡季所致。

累計今年前2月批發業營業額為1兆5,588億元，較上年同期增加0.1%。其中，藥品及化粧品批發業因醫療保健品銷售增加，年增10.6%；家庭器具批發業因夏季家電提早鋪貨，年增4.2%；汽機車批發業則年減10.3%，主因逢新舊車款交替期，買氣遞延；化學批發業年減5.0%，主因塑化產品價格下跌及國外需求減少；布疋及服飾品批發業因暖冬效應年減2.9%。

另一方面，2月零售業營業額為3,183億元，年減9.1%，主因今年春節採購旺季集中在1月，以致2月為年後銷售淡季。

累計今年前2月零售業營業額為7,111億元，較上年同期減少0.3%。其中，汽機車零售業因逢新舊車款交替期，年減9.8%；資通訊及家電設備零售業因手機及家電銷售不佳，年減6.1%；無店面零售業因年節相關商品需求暢旺，年增5.9%；藥品及化粧品零售業年增6.7%，主因促銷活動及居家照顧、保健商品需求增加所致。

綜合商品零售業則年增2.0%，其中百貨公司受惠新商場開幕，年增1.9%；便利商店因鮮食、冷飲需求擴增，年增3.4%；其他綜合商品零售業因出入境旅客增加及營業據點擴增，年增8.3%。

至於2月餐飲業營業額435億元，年曾0.2%。其中，餐館業雖逢春節聚餐旺季，但因尾牙聚餐月份落點不同，比較基期高，以致營業額持平；飲料店業因展店及促銷活動，年增1.4%。

累計今年前2月餐飲業營業額為856億元，為歷年同期新高，較上年同期增加4.7%，其中餐館業年增4.4%、飲料店業年增7.0%。

展望3月，經濟部分析，批發業因全球景氣降溫、智慧手機銷售放緩及記憶體價格下跌，預估批發業營業額將較上年同月負成長；零售業因母親節檔期提前展開，加上節能家電補助上路，可望帶動零售業績增溫，但手機銷售持續疲弱，以及汽機車零售業上年同月基數已高，預期零售業營業額年增率續呈負成長。

餐飲業則因假期較多，帶動出遊人潮的外食需求，以及業者持續展店，營業額可望較上年同月成長。