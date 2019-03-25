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工業生產指數連三黑 衰退1.8%

2019-03-25 16:30經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部統計處今（25）日公布2月工業生產指數86.15，年減1.8%。其中，受到全球經濟走緩及智慧手機銷售疲弱影響，製造業生產指數86.48，年減1.75%，預估3月指數也難翻紅。

根據統計，電子零組件業年減6.14%，為2016年5月以來最大減幅，其中積體電路業年減6.10%，主因智慧型手機銷售疲弱，虛擬貨幣採礦熱潮消退，加上原料瑕疵干擾生產進程，以致晶圓代工產量縮減；液晶面板及其組件業也因中小尺寸手機面板需求續疲，連帶影響彩色濾光片、LCD用玻璃基板同步減產，以致年減6.95%。

化學原材料業則年減4.43%，主因美中貿易摩擦及石化原料價格仍處低檔，下游提貨保守觀望，加上部分石化廠產線檢修，以致產出減少。

基本金屬業年增4.92%，主因去年同期國內鋼鐵大廠高爐歲修，比較基期偏低，加上鋼筋國內需求續增，鋼胚、熱軋鋼捲板、鋼筋等增產。

電腦電子產品及光學製品業生產指數97.36，為歷年同月新高，年增25.19%，連續五個月二位數成長，主因廠商擴增國內產線，加上網路通訊產品需求活絡，以致伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備等產量明顯增加，加上手機新品採多鏡頭規格比率漸增，激勵行動裝置鏡頭增產所致。

機械設備業年減8.90%，主因受美中貿易摩擦影響，海外接單明顯減少，加以部分產品提早於1月份春節年前趕工生產所致，但平面顯示器生產設備因大陸面板廠產線擴增而增產，抵銷部分減幅。

至於汽車及其零件業年減2.74%，主因全球景氣走緩，各國車市不振，小客車及其零組件減產，但大型貨車因國內新環保法規實施在即，帶動現有車種換購熱潮，以及小型貨車因網購及自行創業物流需求增加而增產，抵銷部分減幅。

展望未來，經濟部指出，受到全球智慧手機銷售動能減緩影響，電子產業生產減緩，但隨著5G 通訊、人工智慧、物聯網、車用電子等應用持續擴展，及伺服器、網通產品國內生產比重持續提升，有助於資訊電子產業生產逐漸回穩。

在傳統產業方面，由於國際油價及鋼價止跌回穩，美中貿易緊張情勢略為和緩，有助於需求回溫。

但整體而言，由於去年3月製造業淡季不淡，在比較基數較高的情況下，預期3月將續呈負成長。

根據經濟部統計處調查，製造業者認為3月生產量將較2月增加的廠商家數占34.0%，持平者占57.7%，減少者占8.3%；以家數計算的製造業生產動向指數為62.9，按產值計算的動向指數為59.3，預期3月生產指數將較2月增加。

工業生產指數智慧手機

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