2月批發零售餐飲營業額 受春節影響年減3.3%

2019-03-25 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



經濟部今（25）日公布今年2月批發、零售、餐飲營業額統計。統計處副處長王淑娟表示，批發業今年2月批發業營業額為新台幣6,483億元，受到春節因素影響，年減3.3%，各業別多呈負成長；累計1至2月營業額1兆5,588億元，則年增0.1%，其中藥品及化粧品批發業因醫療保健品銷售增加，年增10.6%。

王淑娟表示，家庭器具批發業因夏季家電提早鋪貨，年增4.2%；但汽車因逢新舊車款交替期，買氣遞延，加上塑化產品價格下跌及國外需求減少，抵銷部分增幅。

王淑娟表示，零售業今年2月零售業營業額3,183億元，年減9.1%，主因春節採購旺季集中在1月，致大部分零售業年增率均呈負成長。累計1至2月營業額7,111億元，年減0.3%，其中綜合商品零售業年增2.0%。

王淑娟指出汽機車則因逢新舊車款交替期，年減9.8%；資通訊及家電設備零售業因手機及家電銷售不佳，年減6.1%等較多，如扣除汽機車零售業則年增1.4%。

王淑娟指出，餐飲業今年年2月餐飲業營業額435億元，由於尾牙聚餐月份落點不同，比較基期高，致僅增0.2%；累計1至2月營業額856億元，為歷年同期新高，年增4.7%，其中餐館業年增4.4%、飲料店業年增7.0%。