親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

廠商有家歸不得 投資環境待改善

2019-03-25 15:20台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

立委憂台商難返鄉！中國內部因貿易戰與環保法規等障礙，許多台商有意返回台灣，但台灣投資環境無法讓廠商安心。多名立委於24日質疑經濟部雖有口號，但投資仍會受到地價、環評等限制，核准程序曠日廢時，無法創造好的投資環境讓廠商回家。經濟部次長王美花表示，會想辦法在制度面改善，簡化投資程序，積極幫助台商回台投資。

發展需雨露均霑

民進黨立委邱議瑩表示，雖然中國有內部因素影響，可以吸引台商回台投資，但台灣的土地取得非常困難，地價3年內漲3倍，而且國內環評程序嚴謹，需要1-2年的時間，整個投資案通過的時間因此會拖到3-5年，「廠商根本不能等這麼久。」

她也提到，現在最紅的是韓市長的「貨出去，人進來，高雄發大財。」不過在這方面的推廣多為農產業，政府也需要兼顧其它如製造業、科技業的發展，讓台灣發展主力的中小企業可以受惠。

國民黨立委廖國棟質疑，台灣的經濟從四小龍之首，到現在成長幅度緩慢，是否跟兩岸沒有更好的經貿往來有關。而現在說要提升經濟，政府先前又反對縣市成立自由貿易區，這樣要怎麼吸引台商回台灣投資？

「人家在發展，我們屏東卻換得空汙、地層下陷。」民進黨立委莊瑞雄也提到，目前台商回到台灣設廠的熱點主要為台中與桃園，但經濟部也要想辦法在中南部或其它地方發展，讓全台都可以享受到就業機會的增長紅利，希望經濟部可以兼顧區域發展均衡。

提供投資誘因

經濟部次長王美花答詢表示，經濟部持續努力在輔導台商回台投資，如廣達電腦、車王電子都已經完成投資規劃，計劃從1月執行至今已創造7700個工作機會，後續也有22家廠商進行審查作業，相關措施也在持續進行。

王美花說，經濟部會設置客製化窗口服務，協助廠商盤點需求，讓廠商儘快適用優惠，也會提供優惠租賃等方案與加速輔導產業通過環評等方面加強，讓廠商有更多誘因回國投資。

【更多精采內容，詳見

經濟台商王美花

相關新聞

為何搶著進以操出名的企業 「至少有錢賺」成關鍵

2019-03-25 15:05

台商回台投資爆警訊 立委：台灣是全球排名第18缺水國

2019-03-25 12:07

百萬人尚欠繳國保 衛福部：有27萬人拿不到或領的少

2019-03-25 12:24

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

景氣動向連三升 2月營業氣候測驗點為94.04點

2019-03-25 10:20

台經院：今年經濟成長率可望保2

2019-03-25 14:22

台商返鄉投資千億 估增8千工作機會

2019-03-25 14:22

電信協會：法律規定5G禁用陸廠牌產品 不用拖延修法

2019-03-25 14:00

百萬人欠繳國保 衛福部：其中27萬人影響大

2019-03-25 13:56

如無重大國際事件衝擊 台經院：今年經濟成長率應可保2

2019-03-25 12:06

教授兼任陸企獨董 台大校方：已有掌握事證

2019-03-25 11:54

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

製造業廠商信心回溫 營業氣候測驗點連三升

2019-03-25 10:13

台商回台投資 經濟部：總投資額已達近千億

2019-03-25 10:10

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

國安基金修正案／新聲音…別向三大基金調錢

2019-03-25 00:20

國安基金修正案／歧見多…有人要降借款條件

2019-03-25 00:20

國安基金向四大基金借錢否 各方論戰

2019-03-25 00:16

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

財經觀點／兩族群急待修法 指派信託監察人

2019-03-24 23:47

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

本周指標／美1月貿易逆差估微減

2019-03-24 22:56

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00
看更多

熱門文章

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33

套裝變「毛巾套頭」…因為這群人 銀行制服快絕版

2019-03-25 11:00

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19

健檢費用 不能列舉扣除

2019-03-24 23:01

不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法

2019-03-24 19:11

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34

裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24

營所稅申報 慎防三大錯誤

2019-03-24 23:01

台商回台投資爆警訊 立委：台灣是全球排名第18缺水國

2019-03-25 12:07

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44

智慧衣大投資 拚兩年商轉

2019-03-24 23:19

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

百萬人尚欠繳國保 衛福部：有27萬人拿不到或領的少

2019-03-25 12:24

好羨慕！中鋼宣布下個月起加薪3.5%

2019-03-25 14:29

台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符

2019-03-25 05:02

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

浩鼎案判決 產業士氣指標

2019-03-24 23:00

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

中信金招募MA誘因大 外派年薪200萬

2019-03-24 23:21

元大金高層人事變動 金控總座申鼎籛出任證券董座

2019-03-25 13:54

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

黃斑部病變治療 商機大

2019-03-24 22:59

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top