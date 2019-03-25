廠商有家歸不得 投資環境待改善

2019-03-25 15:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



立委憂台商難返鄉！中國內部因貿易戰與環保法規等障礙，許多台商有意返回台灣，但台灣投資環境無法讓廠商安心。多名立委於24日質疑經濟部雖有口號，但投資仍會受到地價、環評等限制，核准程序曠日廢時，無法創造好的投資環境讓廠商回家。經濟部次長王美花表示，會想辦法在制度面改善，簡化投資程序，積極幫助台商回台投資。

發展需雨露均霑

民進黨立委邱議瑩表示，雖然中國有內部因素影響，可以吸引台商回台投資，但台灣的土地取得非常困難，地價3年內漲3倍，而且國內環評程序嚴謹，需要1-2年的時間，整個投資案通過的時間因此會拖到3-5年，「廠商根本不能等這麼久。」

她也提到，現在最紅的是韓市長的「貨出去，人進來，高雄發大財。」不過在這方面的推廣多為農產業，政府也需要兼顧其它如製造業、科技業的發展，讓台灣發展主力的中小企業可以受惠。

國民黨立委廖國棟質疑，台灣的經濟從四小龍之首，到現在成長幅度緩慢，是否跟兩岸沒有更好的經貿往來有關。而現在說要提升經濟，政府先前又反對縣市成立自由貿易區，這樣要怎麼吸引台商回台灣投資？

「人家在發展，我們屏東卻換得空汙、地層下陷。」民進黨立委莊瑞雄也提到，目前台商回到台灣設廠的熱點主要為台中與桃園，但經濟部也要想辦法在中南部或其它地方發展，讓全台都可以享受到就業機會的增長紅利，希望經濟部可以兼顧區域發展均衡。

提供投資誘因

經濟部次長王美花答詢表示，經濟部持續努力在輔導台商回台投資，如廣達電腦、車王電子都已經完成投資規劃，計劃從1月執行至今已創造7700個工作機會，後續也有22家廠商進行審查作業，相關措施也在持續進行。

王美花說，經濟部會設置客製化窗口服務，協助廠商盤點需求，讓廠商儘快適用優惠，也會提供優惠租賃等方案與加速輔導產業通過環評等方面加強，讓廠商有更多誘因回國投資。

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