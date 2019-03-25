電信協會：法律規定5G禁用陸廠牌產品 不用拖延修法

2019-03-25 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



有媒體指出，電信業者故意拖延〈電信管理法〉修法，以求未來5G建設有機會鬆綁大陸廠牌設備，所以不希望今(2019)年完成5G頻譜競標之報導。電信協會剛剛駁斥報導不實，表示業者重視〈電信管理法〉。此外，現在電信業者在4G行動寬頻事業已經依法禁用大陸廠牌設備，禁用大陸廠牌設備與否跟通過法令完全無關，電信業者不會以此拖延修法。

電信業者也指出，根據交通部等單位目前時程，交通部剛公告釋出5G商用頻譜，NCC還沒訂出競標辦法，行政院更不可能拍板定案競標時程，2019年底前本來就不可能完成5G釋照，與「拖延等開放陸廠」或「不希望完成競標」根本無關。

電信協會指出，〈電信管理法〉牽動未來整體通訊產業生態鏈，從製造建設端到服務應用端均與該法息息相關，故除了行政院版本，還有10位立法委員提出各自修法版本，足見「電信管理法」之重要性。