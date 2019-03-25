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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

電信協會：法律規定5G禁用陸廠牌產品 不用拖延修法

2019-03-25 14:00經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

有媒體指出，電信業者故意拖延〈電信管理法〉修法，以求未來5G建設有機會鬆綁大陸廠牌設備，所以不希望今(2019)年完成5G頻譜競標之報導。電信協會剛剛駁斥報導不實，表示業者重視〈電信管理法〉。此外，現在電信業者在4G行動寬頻事業已經依法禁用大陸廠牌設備，禁用大陸廠牌設備與否跟通過法令完全無關，電信業者不會以此拖延修法。

電信業者也指出，根據交通部等單位目前時程，交通部剛公告釋出5G商用頻譜，NCC還沒訂出競標辦法，行政院更不可能拍板定案競標時程，2019年底前本來就不可能完成5G釋照，與「拖延等開放陸廠」或「不希望完成競標」根本無關。

電信協會指出，〈電信管理法〉牽動未來整體通訊產業生態鏈，從製造建設端到服務應用端均與該法息息相關，故除了行政院版本，還有10位立法委員提出各自修法版本，足見「電信管理法」之重要性。

電信業者對5G頻譜競標議題之關注核心在於產業環境是否健全，目前業者主要呼籲是標金與頻率使用費合理化，以利跨產業合作；因應5G特性，認為網路建設義務應與技術特性與時俱進；也因5G商業模式不明，希望使用執照增加獎勵輔導政策。國際間釋照作業需充足準備期，除應考量行政作業流程所需時程外，有關投標業者之作業時間與保證金、標金之調度，亦應一併考量。

電信業者指出，根據交通部等單位目前時程，交通部剛公告釋出5G商用頻譜，NCC還沒...
電信業者指出，根據交通部等單位目前時程，交通部剛公告釋出5G商用頻譜，NCC還沒訂出競標辦法，行政院更不可能拍板定案競標時程。 本報系資料庫
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