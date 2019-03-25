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百萬人尚欠繳國保 衛福部：有27萬人拿不到或領的少

2019-03-25 12:24聯合報 記者羅真╱即時報導

國民年金保險上路10年，本月底是首期保費補繳最後期限，但仍有超過百萬人尚未繳納。衛福部社保司表示，百萬名尚未補繳的民眾當中，約有27萬人影響較大，他們之中有人可能從未繳費而拿不到老年年金，或者曾經繳費、但未繳齊，影響日後年金收入甚鉅。

國民年金保險制度自2008年開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。這個保險制度提供生育給付、喪葬給付、老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等。

國民年金保費每兩個月繳一次，首期（2008年10月、11月）的保險帳單應於隔年1月底前繳納，而10年的補繳緩衝期限於今年1月底到期，主管機關又延後兩個月，最後期限是3月31日。不過，衛福部社保司統計，截至3月8日，首期應繳保費者（97年10月開始應繳保費者）還有100萬2000人欠費。

衛福部社保司司長商東福表示，這百萬人當中，約有27萬人的影響較大，他們到達領取老年年金的資格之前，累積的投保年資相對較短；倘若他們曾經繳費、但並未繳齊，那麼老年年金的計算公式無權擇優以A式（金額至少新台幣3628元）計算，而只能以B式計算，影響日後年金收入甚鉅。

商東福提醒，如逾期未繳納保費，宜盡快向勞保局申請補繳，以免影響權益。若無力一次繳清，可向勞保局辦理分期補繳，最多可分40期。

許多年輕人剛畢業、剛離職時就收到國民年金繳費單，認為僅是短暫空窗，繳或不繳影響不大。商東福說，還是有差，有繳費者如果閃婚生子就有生育給付，如果不幸遇上意外就能有其他給付支持。

不過，不少人擔憂國民年金保險的財務穩定性。對此，商東福表示，國民年金保險依法會調高費率，法令還規範政府必須負擔最後的財務責任，因此財務必然穩定，民眾毋須擔心。

部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還...
部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還有百萬人，補繳期限至3月31日，呼籲民眾盡快繳納，以免影響未來給付權益。 本報資料照片
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國民年金保險保費勞保

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