台商回台投資爆警訊 立委：台灣是全球排名第18缺水國

2019-03-25 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部政務次長王美花今（25）日赴立法院進行「歡迎臺商回臺，投資行動方案」專題報告，王美花表示，根據經濟部統計，自今年1月1日起至3月22日，已有18家廠商通過審查，總投資金額約新台幣謢570億元，約可創造7700就業機會。

今日經委會「歡迎臺商回臺，投資行動方案」專題報告原訂將由經濟部長沈榮津親自報告，但據傳公務繁忙的沈榮津今早突然發高燒，因身體不適向經委會臨時請假，改由新任政務次長王美花代打。

除已審查通過的18家廠商將鮭魚返鄉回台投資外，王美花進一步指出，經濟部後續還已排定22家廠商進行審查，預計將可再創造逾400億元的投資金額，以及超過1000個本國就業機會。同時，還有30家廠商正在評估中，且廠商家數持續增加中。

台商即將回流，但立委林岱樺質疑，廠商不僅擔心缺電問題，現在更擔心的還有缺水問題，因為曾有報導指出，台灣是全世界排名第18的缺水國，就連工業巨擘台積電都必須狼狽的在夏天用水車調度用水，台商會不卻步嗎？林岱樺表示，經濟部不該讓企業承擔水資源管理的苦果，王美花則承諾二個月內提出檢討報告。

針對回台廠商業別分析，王美花指出，回台廠商以電子資訊產業最多，包含網路通訊設備、伺服器、電腦周邊產品。其次為金屬機電產業，包含機械設備、自行車、汽車零件。

王美花表示，就目前經濟部掌握的資訊，伺服器產業鏈、網通設備產業鏈、自行車產業鏈都有回台投資的趨勢。

王美花進一步指出，目前包括：「廣達電腦」已將高附加價值產品組裝產線移回桃園華亞科技園區生產，「巨大機械」則於台中大甲母廠擴建智能話產線，並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心。另，還有汽車電子零組件製造商「車王電子」，則於台中大雅廠新增智慧化產線、中港加工出口區建新廠以因應產能需求。

此外，王美花表示，經濟部也觀察到兩岸貿易已減緩，且雙邊投資均呈現下滑趨勢。王美花指出，依據我國海關統計，2018年我對中國大陸出、進口均有5%以上成長，但成長趨緩。2019年1~2月我出口至中國大陸總額為124.54億美元，衰退7.31%，自中國大陸進口總額為82.24億美元，衰退2.02%。