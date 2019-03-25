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如無重大國際事件衝擊 台經院：今年經濟成長率應可保2

2019-03-25 12:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台經院今（25）日舉辦「景氣動向調查報告」記者會，2月製造業營業氣候測驗點為連續三個月上升態勢，服務業則由上揚轉為下滑，營建業則由下滑轉為上揚。台經院院長張建一表示，若沒有發生什麼重大國際事件，再加上美中貿易戰的壓力減緩，台灣今年的經濟成長率應可保二。

不過，針對美債殖利率曲線10年期與3個月期利差出現倒掛，為2007年以來首見，市場擔憂經濟衰退，經濟衰退真的要來了嗎？

對此，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析，這並不代表經濟衰退已經要來了，但風險意識的緊張情緒確實已經發生，對於金融市場一定會有波動。不過，若真要造成經濟衰退，預估半年到一年之後才會發生。

孫明德進一步指出，自去年起，美國10年債殖利率就出現低於5年債殖利率，非常接近2年債殖利率，現在突破3個月債的殖利率，看來像是一波浪潮，自遠而近襲來，倒不像是經濟衰退，而是金融面的震盪走在前面。

孫明德也表示，今年全球的經濟成長有「三保」，分別是中國保6、美國保2、歐洲保1，唯有日本因為奧運關係，經濟比較有支撐。

孫明德說，今年全球經濟下滑的情形應會比去年明顯。

此外，台經院觀察近期國際經濟情勢也發現，美國暫緩實施對中國進口商品關稅加徵計畫，若美中雙方持續營造正面貿易協商氛圍，將有利於降低美中貿易不確定因素。

同時，台經院也指出，今年以來各主要國家所公布的經濟數據普遍不如預期，出口多呈頹勢，製造業活動轉弱，加以中國、歐洲央行與美國聯準會同步下調2019年經濟成長目標，主要國家貨幣政策立場轉趨寬鬆，顯示全球經濟持續放緩。

殖利率台經院

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