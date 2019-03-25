能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

相關新聞
生技醫藥產業併購趨勢洪流 併購大師這麼看2019-03-25 10:37
台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知2019-03-25 10:02
景氣動向連三升 2月營業氣候測驗點為94.04點2019-03-25 10:20
水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運2019-03-25 10:42
製造業廠商信心回溫 營業氣候測驗點連三升2019-03-25 10:13
台商回台投資 經濟部：總投資額已達近千億2019-03-25 10:10
名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計2019-03-25 00:32
國安基金 立委喊增至兆元2019-03-25 00:22
國安基金修正案／新聲音…別向三大基金調錢2019-03-25 00:20
國安基金修正案／歧見多…有人要降借款條件2019-03-25 00:20
國安基金向四大基金借錢否 各方論戰2019-03-25 00:16
新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單2019-03-25 00:02
油、電、水…凍漲政治學？2019-03-24 23:58
財經觀點／兩族群急待修法 指派信託監察人2019-03-24 23:47
國安基金擴至1兆？ 周三審查2019-03-24 23:38
本周指標／美1月貿易逆差估微減2019-03-24 22:56
談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？2019-03-22 10:13
名家觀點／台商回流 政府須有完整配套2019-03-21 00:17
蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好2019-03-20 13:36
積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪2019-03-19 13:07
把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？2019-03-19 11:22
太陽光電廠 加碼投資台南500億元2019-02-23 23:59
俄羅斯：價值低估的金磚2019-03-18 17:00
熱門文章
誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機2019-03-24 23:21
第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％2019-03-24 13:42
鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多2019-03-24 12:44
兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％2019-03-24 21:14
家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈2019-03-24 23:29
紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標2019-03-24 15:20
使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式2019-03-24 11:15
誠美材全額交割？ 本周分曉2019-03-24 23:26
中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬2019-03-24 14:33
三星S10熱銷 供應鏈進補2019-03-24 23:27
洗錢防制不能擾民 但兩種人除外2019-03-24 21:33
國安基金擴至1兆？ 周三審查2019-03-24 23:38
5G頻譜釋照 要先過兩關2019-03-24 23:16
業界：誠美材重組董事會 當務之急2019-03-24 23:24
不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法2019-03-24 19:11
家登不願挨打…找到有利證據2019-03-24 23:25
美元定存利率 衝到4%2019-03-24 22:33
南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠2019-03-24 11:03
中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才2019-03-24 21:34
裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想2019-03-24 19:24
英特格出手…打兩如意算盤2019-03-24 23:24
健檢費用 不能列舉扣除2019-03-24 23:01
油、電、水…凍漲政治學？2019-03-24 23:58
三因素…三星新機逆勢翻身2019-03-24 23:25
台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符2019-03-25 05:02
智慧衣大投資 拚兩年商轉2019-03-24 23:19
加碼台股 公股行庫銀彈330億2019-03-24 23:54
營所稅申報 慎防三大錯誤2019-03-24 23:01
加油要快！汽油明漲0.5元 95每公升28.8元2019-03-24 12:13
新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單2019-03-25 00:02
浩鼎案判決 產業士氣指標2019-03-24 23:00
瑩碩一對寶 打造學名藥一條龍2019-03-24 13:24
天然氣熱值一元化 中油：時程及補助均未定案2019-03-24 15:12
5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得2019-03-24 23:14
投保法翻修 盯董監內線炒股2019-03-24 23:25
國安基金 立委喊增至兆元2019-03-25 00:22
名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計2019-03-25 00:32
華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購2019-03-24 23:25
黃斑部病變治療 商機大2019-03-24 22:59
韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流2019-03-25 10:19
留言