親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

在行政院長蘇貞昌核定經濟部政務次長由常務次長王美花升任後，據了解，行政院已核定該常次遺缺由能源局局長林全能升任，而能源局副局長李君禮則可望扶正，接任林全能的局長遺缺。

據了解，林全能可望在近期履新後，傳將督導產業等業務，而目前王美花為督導經貿司、商業司、智財局、投資處、投審會等業務。所另一名政次曾文生為督導國營事業、水利業務、穩定供電等能源政策。

林全能為1965年生，出身工業局金屬機械組，曾任該組副組長、組長，也歷練過技術處副處長、處長等職。

行政院已核定該常次遺缺由能源局局長林全能升任。 記者杜建重／攝影
行政院已核定該常次遺缺由能源局局長林全能升任。 記者杜建重／攝影
分享

林全王美花經濟部

相關新聞

生技醫藥產業併購趨勢洪流 併購大師這麼看

2019-03-25 10:37

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

景氣動向連三升 2月營業氣候測驗點為94.04點

2019-03-25 10:20

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

製造業廠商信心回溫 營業氣候測驗點連三升

2019-03-25 10:13

台商回台投資 經濟部：總投資額已達近千億

2019-03-25 10:10

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

國安基金修正案／新聲音…別向三大基金調錢

2019-03-25 00:20

國安基金修正案／歧見多…有人要降借款條件

2019-03-25 00:20

國安基金向四大基金借錢否 各方論戰

2019-03-25 00:16

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

財經觀點／兩族群急待修法 指派信託監察人

2019-03-24 23:47

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

本周指標／美1月貿易逆差估微減

2019-03-24 22:56

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 13:07

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00
看更多

熱門文章

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標

2019-03-24 15:20

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法

2019-03-24 19:11

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠

2019-03-24 11:03

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34

裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

健檢費用 不能列舉扣除

2019-03-24 23:01

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符

2019-03-25 05:02

智慧衣大投資 拚兩年商轉

2019-03-24 23:19

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

營所稅申報 慎防三大錯誤

2019-03-24 23:01

加油要快！汽油明漲0.5元 95每公升28.8元

2019-03-24 12:13

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

浩鼎案判決 產業士氣指標

2019-03-24 23:00

瑩碩一對寶 打造學名藥一條龍

2019-03-24 13:24

天然氣熱值一元化 中油：時程及補助均未定案

2019-03-24 15:12

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25

黃斑部病變治療 商機大

2019-03-24 22:59

韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top