能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



在行政院長蘇貞昌核定經濟部政務次長由常務次長王美花升任後，據了解，行政院已核定該常次遺缺由能源局局長林全能升任，而能源局副局長李君禮則可望扶正，接任林全能的局長遺缺。

據了解，林全能可望在近期履新後，傳將督導產業等業務，而目前王美花為督導經貿司、商業司、智財局、投資處、投審會等業務。所另一名政次曾文生為督導國營事業、水利業務、穩定供電等能源政策。