景氣動向連三升 2月營業氣候測驗點為94.04點

2019-03-25 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（25）日公布景氣動向調查，2月營業氣候測驗點為94.04點，較1月之93.63點微幅上揚0.41點，為連續三個月上升態勢；其中，服務業由上揚轉為下滑，營建業則由下滑轉為上揚。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，美國暫緩實施對中國進口商品關稅加徵計畫，若美中雙方持續營造正面貿易協商氛圍，將有利降低美中貿易不確定因素。

不過，台經院表示，今年以來各主要國家所公布的經濟數據普遍不如預期，出口多呈頹勢，製造業活動轉弱，加以中國、歐洲央行與美國聯準會同步下調2019年經濟成長目標，主要國家貨幣政策立場轉趨寬鬆，顯示全球經濟持續放緩。

在國內方面，因春節備貨需求高峰已過，加以連假影響工作天數減少，使得2月出口年減幅度擴大，多數業者營收較上月衰退，令製造業廠商對當月景氣看法轉為悲觀。

此外，美國暫緩上調中國商品關稅，市場樂觀看待美中貿易協商結果，加以國際油價回穩走高，且預期國內景氣逐步回升，使得製造業廠商對於未來半年景氣看法轉強。

服務業方面，儘管今年農曆春節假期較長，有助於提升國人出遊與外出用餐消費意願，然受到民生物資採購高峰已過，加上營業天數減少，多項業務量較上月衰退，車市買氣不振，限縮成長動能，使得廠商對當月景氣看法較為保守。