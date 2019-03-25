製造業廠商信心回溫 營業氣候測驗點連三升

2019-03-25 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（25）日公布，2月三大產業營業氣候測驗點「二升一降」。其中，製造業已經連續三個月走揚，營建業也由黑翻紅，服務業轉為下滑態勢。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，各主要國家公布的經濟數據普遍表現不如預期，加上中國、歐洲與美國同步下調今年經濟成長目標，顯示全球景氣趨緩。

在國內方面，由於春節備貨需求高峰已過，加上連假影響工作天數減少，使得2月出口年減幅度擴大，多數業者營收較上月衰退，令製造業廠商對當月景氣看法轉為悲觀。

然而，美國暫緩上調中國商品關稅，市場樂觀看待美中貿易協商結果，加上國際油價回穩走高，且預期國內景氣逐步回升，使得製造業廠商對於未來半年景氣看法轉強。

根據台經院調查結果，2月製造業營業氣候測驗點為91.29點，較上月修正後的89.68點增加1.61點，為連續三個月上升。

服務業方面，儘管今年農曆春節假期較長，有助於提升國人出遊與外出用餐消費意願，但受到民生物資採購高峰已過，加上營業天數減少，多項業務量較上月衰退，車市買氣不振，限縮成長動能，使得廠商對當月景氣看法較為保守，2月服務業營業氣候測驗點為92.05點，較上月修正後的92.26點微幅減少0.21點，結束先前連二升的態勢。

營建業方面，雖然2月新建工程投入有限，所幸在建工程、廠務衍生機電系統整合工程進展仍持續進行，對於整體營運表現尚具支撐。

展望未來，雖政府投資擴張、工期陸續步入主體階段，但有鑑於南部砂石恐有斷料危機、空汙法對於營建工程機具工料控管趨嚴、新建工程用地取得困難等因素，使得未來進度出現變數，營造業廠商對未來半年景氣看法以持平視之。

而不動產業方面，2019年2月房市交易若排除地政機關實際的工作天數偏少的因素，整體房市景氣尚稱穩定；由於時序進入329檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升，但受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，仍有超過七成以上的業者對未來半年房市看法為持平。

整體而言，營建業營業氣候測驗點為94.04點，較上月的93.63點微幅上揚0.41點，由下滑轉為上揚。