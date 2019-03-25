台商回台投資 經濟部：總投資額已達近千億

2019-03-25 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部政務次長王美花今（25）日赴立法院進行「歡迎臺商回臺，投資行動方案」專題報告，王美花表示，根據經濟部統計，自今年1月1日起至3月22日，已有18家廠商通過審查，總投資金額約新台幣謢570億元，約可創造7700就業機會。

今日經委會「歡迎臺商回臺，投資行動方案」專題報告原訂將由經濟部長沈榮津親自報告，但據傳公務繁忙的沈榮津今早突然發高燒，因身體不適向經委會臨時請假，改由新任政務次長王美花代打。

王美花進一步指出，後續還已排定22家廠商進行審查，預計將可再創造逾400億元的投資金額，以及超過1000個本國就業機會。同時，還有30家廠商正在評估中，廠商家數持續增加中。

針對回台廠商業別分析，王美花指出，回台廠商以電子資訊產業最多，包含網路通訊設備、伺服器、電腦周邊產品。其次為金屬機電產業，包含機械設備、自行車、汽車零件。

王美花表示，就目前經濟部掌握的資訊，伺服器產業鏈、網通設備產業鏈、自行車產業鏈都有回台投資的趨勢。