核二今晨運燃料入廠 台電：例行更換不影響除役

2019-03-23 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



針對今天凌晨有貨櫃車進入核二廠運送新燃料，台電晚間表示，今晨核二廠依國際核子保防及保安規定，在武裝警力安全戒護下運送新燃料入廠，是配合核二2號機4月份大修更換燃料的例行程序，提供機組在除役前正常運轉使用，不影響除役規劃。