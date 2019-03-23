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核二今晨運燃料入廠 台電：例行更換不影響除役

2019-03-23 21:29聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

針對今天凌晨有貨櫃車進入核二廠運送新燃料，台電晚間表示，今晨核二廠依國際核子保防及保安規定，在武裝警力安全戒護下運送新燃料入廠，是配合核二2號機4月份大修更換燃料的例行程序，提供機組在除役前正常運轉使用，不影響除役規劃。

對於有民眾關注昨日舉辦的除役說明會，台電說明，核電廠依法需在役期前3年提出除役計畫，台電去年12月27日已提出核二除役計畫送原能會審查，昨天的說明會就是原能會向在地居民說明除役未來推動進度。

今天凌晨有貨櫃車進入核二廠運送新燃料。本報資料照片
今天凌晨有貨櫃車進入核二廠運送新燃料。本報資料照片
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核二台電核電廠

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