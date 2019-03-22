勞檢來了！這些行業的中大型公司皮要繃緊了

2019-03-22 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部今年專案勞檢鎖定電子零組件、銀行、證券期貨、大賣場、住宿餐飲、批發零售及醫院等12個行業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部今（22）日宣布，今年專案勞檢鎖定電子零組件、銀行、證券期貨、大賣場、住宿餐飲、批發零售及醫院等12個行業，預計檢查8,000場次，約是去年1,800場的5倍，並且優先選中大型公司行號勞檢。

勞動部並強調，適用《勞基法》彈性放寬措施企業，如特定情況下免七休一、輪班間隔不用11小時等，企業是否依規定使用、是否經工會或勞資會議同意等，也是勞檢重點。

勞動部每年約在3月啟動專案勞檢，今年專案勞檢規模擴大，作法也翻新。勞動部職安署綜合規劃與衛生組長萬榮富表示，今年專案勞檢劃分「公共安全」、「弱勢扶助」、「知識密集」、「常態違規」、「社會關注」等5大面向，依此篩選出勞檢重點行業及項目，並優先選列勞工人數較多及影響層面較為廣泛的中大型公司行號執行。

萬榮富舉例，航空業、汽車貨運業、油電燃氣等公用事業涉及「公共安全」，預計勞檢實施家數2,045家，主要是勞檢項為是否超時工作及過勞；而「知識密集」相關產業，如工程師，則常有不當輪班、高工時、及濫用責任制之情況，勞檢行業鎖定電子零組件製造業、銀行保險、證券期貨業等，預計勞檢790家。

至於「弱勢扶助」，萬榮富表示，像是新住民、原住民、非典型勞動者等皆屬弱勢族群，大多集中從事住宿餐飲業、支援服務業或批發零售業，預計勞檢2,850家，以保障弱勢就業者有合理勞動條件、並且拿到加班費和工資。

而保全、大賣場等更被勞動部列為「常態違規」，預計勞檢770家；血汗醫護、濫用《勞基法》新制彈性的行業則屬「社會關注」面向，預計勞檢1,545家。

整體來說，勞動部官員表示，今年勞檢將依風險分級，會將火力及人力集中在「高工時、高違規、高風險」等三高行業或企業；包括是否超時工作、是否有給加班費、是否備置出勤紀錄、是否違反七休一、是否濫用責任制等，都是勞檢重點項目。