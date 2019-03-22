銀行額度遭凍結 誠美材申請債協

2019-03-22 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）今（22）日發布重大訊息，決議向經濟部工業局申請債務協商。誠美材表示，因公司經營權動盪，各債權銀行為確保債權，採取凍結公司所有額度，因銀行額度無法使用，正常購料受到嚴重影響，到期借款亦無法償還，「營運狀況急轉直下」，資金缺口逐漸擴大，擬申請債務協商，以避免公司聲請資金及營運惡化，不得不聲請債權債務協商，實為不得已。

誠美材今天由董事長何昭陽、發言人連巍鐘及律師陳昭龍出席，發布重訊。連巍鐘表示，公司出現無法償債窘況，主因今年1月14日解任董事長爭議，致使各銀行基於公司負責人適法性有疑慮的風險考量，今年1月中旬起全數凍結各項額度，公司流動性出現問題。

連巍鐘指出，目前銀行借款皆不能動用，雖有資產可擔保，但問題仍在於公司負責人爭議存在疑慮，也深怕後續又再有負責人變更的情勢或相關糾紛，難以獲准開放額度；以目前借款進度，至今年3月底，銀行僅餘新台幣30億元，遠低於誠美材最低融資需求，已非公司所能負擔。

連巍鐘也說，依過去營運模式，應付帳款到期後會透過進口貿易融資以延長付款，但銀行融資現在遭凍結，無法使用的狀況下，1到5月應付帳款均無法融資，致使公司面臨一次性大額支付，流動性緊縮。

誠美材指出，公司購料以往透過銀行開立信用狀（LC），銀行融資凍結問題未解前，無法開立LC購料，誠美材面臨供應商要求預付現金產生重大資金缺口，繼續生產將使資金缺口擴大，若不購料又無法生產，對未來營收有嚴重衝擊。

誠美材日前已三度與銀行團協商，最近一次3月12日銀行團協商會議具體訴求，包括百分百子公司茂豐、茂宇資金匯回；全體普通董事針對銀行債權連帶保證；全體董事以個人名義出具聲明書，表明經營權爭議不影響銀行債權及公司營運；公司提供擔保品及存單抵押；公司目前僅完成3月19日、20日子公司匯回資金訴求。

誠美材啟動債協，何昭陽表示，最主要的目的是希望政府、經濟部或工業局出面，協助公司和銀行協商，讓銀行幫助公司迅速恢復用LC購料，進一步解決問題，能用LC購料，貸款還款能夠展延，相信之後營運可以正常。

連巍鐘表示，今年1月14日後，現金購料及償債支出約20到30億元，所有支出都用現金，支出又要還錢，造成短期流動性問題，加總短期借款、周轉金跟購料負債，未來一季需償還短期負債約30億元，希望還款期限可展延一季到兩季；目前產線仍維持正常生產，若LC約60幾億元額度可動用，就能持續而穩定生產。