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台商回流周周有 今年來共18家累計投資額達570億元

2019-03-22 18:17經濟日報 記者江睿智╱即時報導

今年以來，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣570億元，新增近7,7...
今年以來，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣570億元，新增近7,700個本國就業機會。 聯合報系資料照
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經濟部投資台灣事務所今（22）日審核通過榮成紙業、優你康光學、中磊電子及印刷電路板供應商共4投資案；今年以來，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣570億元，新增近7,700個本國就業機會。

經濟部表示，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線之意願。

投資台灣事務所今日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第10次聯審會議，核准榮成紙業、優你康光學、中磊電子及印刷電路板供應商共4投資案。

經濟部表示，榮成紙業使用回收廢紙做為生產原料，係低碳造紙、綠色包裝垂直整合服務型製造業，屬5+2產業創新領域之「循環經濟」。為解決美中貿易摩擦所導致原料成本結構失衡問題，決定擴大灣生產基地，投資計畫包括工紙廠紙機新建與升級改造、紙箱廠自動化智慧化等，總投資金額約新台幣70億元，預計新增本國就業人數166人。

優你康光學則將隱形眼鏡製造移回台中精密機械園區，租用廠房新設8條自動化產線，總投資金額為新台幣12億元，預計新增本國就業人數553人。

此外，資訊、網通設備台商可說是受美中貿易戰衝擊最鉅產業，繼智邦、亞旭等返台投資，電信寬頻設備大廠中磊電子亦將擴充苗栗竹南廠之產能，以因應未來業務成長需求。

今日通過另一家印刷電路板供應商則將在台灣新增投資高階產線，擴建新廠以分散風險。

不過經濟部並未說明中磊電子及該印刷電路板供應商預計在台投資金額。

榮成紙業新台幣經濟部
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