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榮成、中磊回台投資 經濟部准了

2019-03-22 18:00經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（22）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，榮成紙業、優你康光學、中磊電子及印刷電路板供應商共4投資案。

經濟部指出，榮成使用回收廢紙做為生產原料，是低碳造紙、綠色包裝垂直整合服務型製造業，屬5+2產業創新領域的「循環經濟」。

為解決美中貿易摩擦所導致原料成本結構失衡問題，榮成決定擴大台灣生產基地，投資計畫包括工紙廠紙機新建與升級改造、紙箱廠自動化智慧化等，總投資金額約新台幣70億元，預計新增本國就業人數166人。

優你康光學則將隱形眼鏡製造移回台中精密機械園區，租用廠房新設八條自動化產線，總投資金額為12億元，預計新增本國就業人數553人。

此外，資訊、網通設備台商可說是受美中貿易戰衝擊最鉅的產業，繼智邦、亞旭等返台投資，電信寬頻設備大廠中磊電子也將擴充苗栗竹南廠的產能，以因應未來業務成長需求。

經濟部表示，今日通過另一家印刷電路板供應商，則將在台灣新增投資高階產線，擴建新廠以分散風險。

經濟部指出，美中貿易衝突局勢仍未明朗，廠商紛紛調整投資規劃應變，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約570億元，新增近7,700個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線的意願。

經濟部榮成紙業台商
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