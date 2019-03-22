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出生地決定擁有幾房 一張表揭殘酷事實

獨／才走出加護病房 郭宗坤活跳跳現身釣蝦場

5G效應加持 製造業徵才逆勢成長

2019-03-22 17:12經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

受到年後轉職潮效應影響，主計總處今（22）日公布2月失業率為3.72%，月增0.08個百分點。儘管適逢農曆春節長假，求職、求才人數同步減少，製造業卻逆勢成長，新登記求職人數冠居各業。

根據「台灣就業通」資料庫統計，今年2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計51,117人，較1月減少9.46%，新登記求才人數為89,426人，也較1月減少1.58%，平均每位求職者有1.75個工作機會。

其中，製造業表現一枝獨秀，2月新登記徵才人數達37,148人，月增11.80%，增加人數冠居各行業。

勞動部指出，這波製造業徵才回溫的原因之一，是受到「電腦、電子產品及光學製品製造業」帶動，因為伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通產品需求活絡，激勵就業市場需求。

根據統計，2月「電腦、電子產品及光學製品製造業」新登記徵才人數達2,697人，不僅較1月大增39.02%，更創下近四年同期新高。

隨著5G預計在2020年商轉，網通產品需求大爆發，網通龍頭智邦科技於台灣就業通網站大舉徵才超過400人，職缺涵蓋SMT專案工程師、生管專員、維修工程師等，另一網通大廠啟碁科技也急徵186位製程技術員。

此外，網通產品的需求也帶動PCB（印刷電路板）用料，激勵PCB大廠的徵才需求，目前欣興電子釋出超過500個職缺，例如製程工程師、品保工程師、產品工程師、設備技術員等職缺，其中產品工程師薪資上看70,000元，楠梓電子、先豐通訊、聯茂電子、臻鼎科技等廠商也在台灣就業通招募人才。

勞動部表示，329青年節即將來臨，許多青年朋友在求職時最頭痛的問題之一，就是填寫「希望待遇」。

根據台灣就業通資料庫統計，近六成求職者的希望待遇為「依公司規定」，其中20-24歲求職者填寫「依公司規定」的比率達71.62%，稍具工作經驗的25-29歲求職者也達63.20%。

勞動部建議，民眾求職時應該勇敢開出自己希望的薪資範圍，並說明為什麼自己值這個價碼；勞動部建置的「薪資行情及大專生就業導航」查詢網提供豐富的薪資資訊，可作為求職者填寫希望待遇的參考。

求職網通製造業
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